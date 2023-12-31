واشنطن بوست: اقتصاد إسرائيل تعرض لضربة قوية

واشنطن بوست: اقتصاد إسرائيل تعرض لضربة قوية
التاريخ
12/31/2023 5:13:43 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت صحيفة واشنطن بوست عن محللين قولهم إن اقتصاد إسرائيل تعرض لضربة قوية وإن التأثير على قطاع التكنولوجيا الفائقة مثير للقلق.
وأضافت أن الحرب على غزة كلفت الحكومة الإسرائيلية 18 مليار دولار، أو ما يقدر بـ220 مليون دولار في اليوم الواحد.
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