Sunday, 31 December 2023 02:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


واشنطن بوست: اقتصاد إسرائيل تعرض لضربة قوية

12/31/2023 5:13:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت صحيفة واشنطن بوست عن محللين قولهم إن اقتصاد إسرائيل تعرض لضربة قوية وإن التأثير على قطاع التكنولوجيا الفائقة مثير للقلق.


وأضافت أن الحرب على غزة كلفت الحكومة الإسرائيلية 18 مليار دولار، أو ما يقدر بـ220 مليون دولار في اليوم الواحد.


MENAFN31122023000208011052ID1107671891

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث