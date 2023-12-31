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عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

12/31/2023 5:13:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحم عشرات المستعربين، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال.


وأفاد شهود عيان بأن المستعمرين نفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد وأدوا طقوسا تلمودية، فيما منعت شرطة الاحتلال المواطنين من الدخول للبلدة القديمة والمسجد الأقصى.


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