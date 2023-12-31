عقل: تخفيض أسعار البنزين بنوعيه محليا 20-30 فلسا الشهر المقبل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توقع خبير النفط والطاقة هاشم عقل انخفاض أسعار البنزين بنوعيه في الأردن للشهر المقبل بنسبة 2-2.5% فيما توقع انخفاض الديزل بنسبة 4% للتر.

وقال عقل لـ"الوكيل الإخباري"، إنه يتوقع انخفاض لتر البنزين أوكتان 90 بنحو 20 فلس، والبنزين أوكتان 95 بنحو 30 فلس للتر.

وأضاف أن أسعار الديزل انخفضت بنحو 30 فلس للتر، فيما يرجح استمرار تثبيت سعر أسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير.

وأشار عقل إلى أن ضعف الاقتصاد العالمي يضغط على الأسعار انخفاضا، وأن خلافات أوبك+ وانسحاب بعض الدول ورفض الدول الأخرى للخفض الطوعي وهو ما يؤدي إلى زيادة المعروض بسبب زيادة الإنتاج في الدول خارج أوبك+.

وبيّن أن تراجع الإنتاج الصناعي الصيني أدى إلى تراجع الطلب الصيني وهي أكبر مستورد للنفط في العالم.