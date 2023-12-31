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استشهاد خطيب الأقصى السابق الشيخ يوسف سلامة بقصف وسط غزة

12/31/2023 5:13:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن وزير الأوقاف الفلسطيني وخطيب الأقصى السابق الشيخ يوسف سلامة استشهد في قصف إسرائيلي وسط قطاع غزة.
وأفادت مصادر، بأن طائرات الاحتلال الحربية، قصفت منزل الشيخ سلامة، ما أدى لاستشهاده، وإصابة عدد من أفراد أسرته.




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