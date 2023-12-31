استشهاد خطيب الأقصى السابق الشيخ يوسف سلامة بقصف وسط غزة

استشهاد خطيب الأقصى السابق الشيخ يوسف سلامة بقصف وسط غزة
التاريخ
12/31/2023 5:13:42 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن وزير الأوقاف الفلسطيني وخطيب الأقصى السابق الشيخ يوسف سلامة استشهد في قصف إسرائيلي وسط قطاع غزة.
وأفادت مصادر، بأن طائرات الاحتلال الحربية، قصفت منزل الشيخ سلامة، ما أدى لاستشهاده، وإصابة عدد من أفراد أسرته.
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