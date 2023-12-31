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القيادة الوسطى الأميركية: أغرقنا 3 زوارق حوثية وقتلنا طواقمها

12/31/2023 5:13:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت القيادة الوسطى الأميركية إن زوارق تابعة للحوثيين هاجمت سفينة تجارية ومروحيات للبحرية الأميركية جنوبي البحر الأحمر، بعد أن أطلقت سفينة حاويات تابعة لشركة ميرسك نداء استغاثة بتعرضها لهجوم.


وذكرت القيادة أن زوارق الحوثيين أطلقت النار على السفينة واقتربت منها وحاول عناصر الصعود إليها، لكن مروحيات أميركية استجابت لنداء الاستغاثة فأطلق الحوثيون النار باتجاهها وردت بإطلاق النار "دفاعا عن النفس" وأغرقت 3 زوارق وقتلت طواقمها.

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