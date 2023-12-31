القيادة الوسطى الأميركية: أغرقنا 3 زوارق حوثية وقتلنا طواقمها

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت القيادة الوسطى الأميركية إن زوارق تابعة للحوثيين هاجمت سفينة تجارية ومروحيات للبحرية الأميركية جنوبي البحر الأحمر، بعد أن أطلقت سفينة حاويات تابعة لشركة ميرسك نداء استغاثة بتعرضها لهجوم.
وذكرت القيادة أن زوارق الحوثيين أطلقت النار على السفينة واقتربت منها وحاول عناصر الصعود إليها، لكن مروحيات أميركية استجابت لنداء الاستغاثة فأطلق الحوثيون النار باتجاهها وردت بإطلاق النار "دفاعا عن النفس" وأغرقت 3 زوارق وقتلت طواقمها.
MENAFN31122023000208011052ID1107671886
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.