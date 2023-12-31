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ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 21.822

12/31/2023 5:13:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة الصحة في غزة إن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي ارتفع اليوم إلى 21.822 شهيدا وعدد المصابين إلى 56.451 مصابا.


وأضافت أن الاحتلال ارتكب 12 مجزرة في حق العائلات الفلسطينية بالقطاع راح ضحيتها 150 شهيدا خلال الساعات الـ24 الماضية.

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