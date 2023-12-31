ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 21.822

ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 21.822
التاريخ
12/31/2023 5:13:42 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة الصحة في غزة إن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي ارتفع اليوم إلى 21.822 شهيدا وعدد المصابين إلى 56.451 مصابا.
وأضافت أن الاحتلال ارتكب 12 مجزرة في حق العائلات الفلسطينية بالقطاع راح ضحيتها 150 شهيدا خلال الساعات الـ24 الماضية.
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