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الجهاد الإسلامي: لن يكون هناك صفقات تبادل حتى وقف العدوان على غزة

12/31/2023 5:13:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ردًا على تصريحات رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، زياد النخالة، "لن يكون بيننا وبين العدو صفقات لتبادل الأسرى أو غير ذلك، ما لم يتم وقف العدوان وانسحاب قوات العدو بالكامل من قطاع غزة، ولا قيمة لأي حديث آخر".


وأكد النخالة في تصريح سابق له أن "تبادل الأسرى يتم عبر مبدأ الكل مقابل الكل ضمن عملية سياسية يتفق عليها الشعب الفلسطيني ممثلا بقواه السياسية وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية حماس".


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