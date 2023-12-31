الجهاد الإسلامي: لن يكون هناك صفقات تبادل حتى وقف العدوان على غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ردًا على تصريحات رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، زياد النخالة، "لن يكون بيننا وبين العدو صفقات لتبادل الأسرى أو غير ذلك، ما لم يتم وقف العدوان وانسحاب قوات العدو بالكامل من قطاع غزة، ولا قيمة لأي حديث آخر".
وأكد النخالة في تصريح سابق له أن "تبادل الأسرى يتم عبر مبدأ الكل مقابل الكل ضمن عملية سياسية يتفق عليها الشعب الفلسطيني ممثلا بقواه السياسية وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية حماس".
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