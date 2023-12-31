استشهاد مسعف وإصابة آخر جراء استهدافهما من طيران الاحتلال بقطاع غزة

MENAFN - Youm7) أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، باستشهاد مسعف وإصابة آخر جراء استهدافهما من طيران الاحتلال بقطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر والمكثف وغير المسبوق على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 21 ألف شهيد، ونحو 56 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، 70% منهم أطفال ونساء.

لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.



