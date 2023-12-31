استشهاد مسعف وإصابة آخر جراء استهدافهما من طيران الاحتلال بقطاع غزة

(MENAFN
- Youm7) أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، باستشهاد مسعف وإصابة آخر جراء استهدافهما من طيران الاحتلال بقطاع غزة.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر والمكثف وغير المسبوق على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 21 ألف شهيد، ونحو 56 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، 70% منهم أطفال ونساء.
لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.
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