مسؤولون بالجيش الإسرائيلى: الحرب الحالية لن تقضى على إطلاق الصواريخ من غزة

MENAFN - Youm7) قال مسؤولون فى جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأحد، إنهم يؤمنون بأن الحرب الحالية ضد الفصائل الفلسطينية فى قطاع غزة، لن تنجح فى القضاء بشكل تام على قدرات إطلاق الصواريخ من القطاع، وذلك صبيحة ليلة عقد فيها رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو "وحيدًا" مؤتمرا صحفيا أكد فيه أن الحرب ستستغرق شهورا طويلة حتى تحقق أهدافها، وهو مؤتمر اعتذر عنه ووزير الدفاع يواف جالانت ووزيرا حكومة الطوارئ المعروفة اختصارًا بـ "كابينيت الحرب".



ونسبت إذاعة الجيش الإسرائيلى إلى مسؤولين فى الجيش على إطلاع وثيق بالحرب على غزة أن توسيع الهجوم البرى سيخفض من قدرات الفصائل الفلسطينية على إطلاق الصواريخ، ولكن التقديرات تشير إلى أنه حتى ولو تمكنت إسرائيل من تحقيق كل أهدافها، وتمكنت من القضاء تماما على حركة "حماس" فهى لن تكون قادرة على محو الاحتمالات الأخرى بقيام أشخاص منفردين بإطلاق الصواريخ على المدن الإسرائيلية.





وأقر مسؤول بارز بالجيش الإسرائيلى بأنه فى غضون عامين فسيكون الاحتمال قائما بأن يسمع سكان مستوطنات الغلاف القريبة من قطاع غزة إنذارات الصواريخ مُجددًا.





وكان مكتب نتنياهو قد وجه دعوة لوزيرى الدفاع الحالى جالانت والسابق بينى جانتس من أجل المشاركة فى المؤتمر الصحفى، إلا أن الأخيرين رفضا ذلك، حسبما أوردت القناة الـ 13 الإسرائيلية. وعندما اضطر نتنياهو لعقد المؤتمر الصحفى مُنفردًا قال أن إسرائيل ستواصل القتال حتى تقضى على الفصائل وتحرير كافة الأسرى فى قطاع غزة، وأشار إلى أن الحرب ستستمر شهورا طويلة.





وزعم نتنياهو تحقيق نجاحات كبيرة لكنه قال أن الأثمان موجعة.





ورجحت القناة الـ 13 أن يكون سبب رفض جانتس وجالانت المشاركة فى المؤتمر الصحفى مع نتنياهو مُتعلقًا برضوخ نتنياهو لليمين المتطرف وعدم عقده نهاية الأسبوع الماضى اجتماعًا لحكومة الطوارئ (كابينيت الحرب) لمناقشة سيناريو اليوم التالى للحرب فى قطاع غرة. وكان الوزيران المُتطرفان فى حكومته بتسلئيل سموتريتش وبن جفير طالباه بمناقشة الأمر فى الكابينيت الموسع أولا.







ورجحت القناة أن يكون سبب عدم مشاركتهما أيضا يعود إلى رفضهما لتصريحات نتنياهو السياسية على غرار ما حدث فى المؤتمرات الصحفية الأخيرة. وعقد نتنياهو بالأمس مؤتمره بالتزامن مع مشاركة آلاف الإسرائيليين فى مظاهرة بتل أبيب للمطالبة بالإطاحة به من رئاسة الحكومة، وتنظيم أهالى الأسرى فى قبضة الفصائل فى قطاع غزة مُظاهرة أخرى فى تل أبيب للمطالبة بصفقة فورية مع فصائل المقاومة يتم بموجبها تحرير ذويهم.