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فصيل فلسطينى: انسحاب الاحتلال من غزة شرط لإبرام أى صفقة لتبادل الأسرى

12/31/2023 4:21:59 AM
(MENAFN- Youm7) أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، الأحد، رفض الحركة إبرام صفقة لتبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي أو غير ذلك، ما لم يتم وقف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال الاسرائيلي بالكامل من قطاع غزة، جاء ذلك ردا على رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

علق رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على سؤال مراسل بالمؤتمر عن تقديم حركة حماس مقترحات لتسليم محتجزين بوساطة قطرية، ليرد: "الصفقات المتوقعة إن تم التوصل إلي اتفاق سيتم تنفيذها، وحركة حماس قدمت مقترحات ولم نوافق عليها، ونحن نعمل على ضغط عسكري لنحصل على أفضل شروق للصفقة".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن الاقتصاد الإسرائيلي والجيش قويان حتى بعد 90 يوما من الحرب في غزة، مضيفا أنه سنعمل على ارجاع الإسرائيليين في شمال غزة، ولكن بعد تأمين المنطقة وذلك لم يتم تحديد وقت معين عليه.

وعن انتخابات البلدية تابع :"هناك مقترح لنهاية الشهر المقبل أو الذى يليه، في انتخابات البلدين، ولا يمكن أن نجري الانتخابات لأن هناك 700 مرشح يخدمون في جيش الاحتياط".







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