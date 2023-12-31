سلمان للإغاثة: عبور 11 شاحنة سعودية عبر معبر رفح لدعم الفلسطينيين بغزة

MENAFN - Youm7) أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبور قافلة مساعدات سعودية تضم 11 شاحنة من معبر رفح البري تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة.

وقال المركز، حسبما ذكرت قناة "الإخبارية السعودية"، اليوم الأحد، "إن القافلة تضم مواد غذائية وطبية وإيوائية؛ حيث تحتوي على كميات كبيرة من المواد الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة".

وأضاف أنه سيتم خلال الأيام القادمة تدشين أكبر قافلة إنسانية تضم حوالي 550 شاحنة تصل من ميناء بورسعيد إلى مدينة العريش، والتي وصلت عبر السفينتين الثالثة والرابعة عبر الجسر البحري السعودي.

وتأتي هذه المساعدات في إطار دور السعودية المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني في مختلف الأزمات والمحن التي تمر به.



