ديوان الرئاسة بالإمارات ينعى الشيخة مهرة بنت خالد بن سلطان آل نهيان

MENAFN - Youm7) نعى ديوان الرئاسة بالإمارات، الشيخة مهرة بنت خالد بن سلطان آل نهيان والدة الشيخ طحنون بن سعيد آل نهيان التي وافتها المنية اليوم.

وقال ديوان الرئاسة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الأحد - "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان الرئاسة المغفور لها الشيخة مهرة بنت خالد بن سلطان آل نهيان والدة الشيخ طحنون بن سعيد آل نهيان".

وأعرب الديوان عن خالص عزائه ومواساته سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.



