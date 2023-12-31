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مسؤول أممى يجدد الدعوة لوقف إنساني لإطلاق النار بغزة ويصف الوضع بـ المثير للقلق

12/31/2023 4:21:59 AM
(MENAFN- Youm7) جدد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، "خالد خياري" دعوة الأمين العام إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، واصفاً الوضع في الشرق الأوسط بأنه "مثير للقلق"، مشيرا إلى استمرار تدهور الوضع الإنساني في غزة.



وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد المسؤول الأممي، استمرار العمليات البرية الإسرائيلية المكثفة والقتال بين القوات الإسرائيلية وحماس.



وشدد "خياري" على ضرورة أن تتوقف الأعمال العدائية الحالية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة بخطة لدفع الأطراف بشكل جاد نحو التوصل إلى حل تفاوضي.



وقال "خياري" إنه يتعين استعادة الأفق السياسي والتحرك نحو الإمكانية الوحيدة القابلة للتطبيق لتحقيق مستقبل سلمي - وهو حل الدولتين، حيث تكون غزة جزءا لا يتجزأ من دولة فلسطينية مستقلة، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل، في سلام وأمن، على أساس على خطوط عام 1967 وتكون القدس عاصمة للدولتين، وذلك تماشيا مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.



وأكد "خياري" أن الأسابيع الأخيرة شهدت كثافة العمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ الانتفاضة الثانية، حيث وقع العديد من الضحايا الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة في سياق العمليات الإسرائيلية في المنطقة (أ)، بما في ذلك بعض الضحايا خلال اشتباكات مسلحة لاحقة".



وحذر المسؤول الأممي من أن خطر امتداد هذا الصراع على المستوى الإقليمي، لا يزال مرتفعا، مع عواقب مدمرة محتملة على المنطقة بأكملها. ونبه إلى أن التبادل اليومي المستمر لإطلاق النار عبر الخط الأزرق يشكل خطرا جسيما على الاستقرار الإقليمي.



ومع تزايد خطر سوء التقدير ومزيد من التصعيد مع استمرار الصراع في غزة، قال "خياري" إن من الأهمية بمكان أن تقوم جميع الأطراف الفاعلة على الفور بوقف التصعيد والعودة إلى وقف الأعمال العدائية.














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