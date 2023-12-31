Sunday, 31 December 2023 12:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«البحوث الإسلامية» يعلن حصاد مجلة الأزهر فى 2023م

12/31/2023 4:21:57 AM
(MENAFN- Youm7) نشرت مَجلة الأزهر الشريف بين طيَّاتها على مدار عام 2023م، عددًا من الموضوعات المهمَّة في أبواب المجلة المختلفة التي يكتب فيها كبارُ علماء الأزهر ومصر والعالَم العربي، والتي تحتوي على: (دراسات في القرآن والسُّـنَّة)، و(تراثيَّات)، و(قضايا التجديد)، و(دراسات في العقيدة والأخلاق)، و(الشريعة الإسلامية وعلومها)، و(في محراب العربيَّة)، و(السِّيرة والتاريخ)، و(مِن أعلام الفكر الإسلامي)، وركنَي الوافدين والواعظات، و(ندوة الشهر)، وباب (مِن نوادر المخطوطات بمكتبة الأزهر الشريف) الذي يعمل على استخراج مكنونات المخطوطات بالمكتبة ونوادرها؛ لتكون زادًا للباحثين من طلَّاب الدراسات العليا ومرحلتَي الماجستير والدكتوراه، إلى جانب باب (موضوعات متنوِّعة) الذي يضمُّ: (استفتاءات القرَّاء)، و(بين المجلة والقارئ)، و(أنباء الأزهر)، و(المسلمون حول العالم)، والقسمين: الإنجليزي، والفرنسي.



واهتمَّت أسرة تحرير مَجلة الأزهر الشريف بالجمع بين الأصالة والمعاصرة في اختيار موضوعات أعداد المجلة؛ إذْ نشرت العديد من الموضوعات التي تُعالِج بعض القضايا على السَّاحة، وأَفردت لها ملفَّاتٍ خاصَّةً في صفحات المجلة، كما نشرت عددًا من المقالات التي تُواجِه الفساد، والإلحاد، وتفنِّد شُبُهات المستشرقين حول الإسلام، وتؤكِّد مكانة العقيدة فيه، وأثرَها في سُموِّ الإنسان.



ويَعرض هذا التقرير أبرز الملفات التي نشرتها المجلة خلال عام 2023م، وأهم الندوات التي عقدتها، كما يقدِّم عَرضًا موجزًا لأبرز إصدارات المجلة خلال هذا العام.




ملف العدد


نشرت مجلة الأزهر الشريف عددًا من الملفات الخاصَّة التي تُساير واقع الناس، وتُعايش همومهم وقضاياهم، وجاءت عناوين الملفات كالآتي: (الممارسات الاحتكارية المعاصرة بين الشريعة والقانون)؛ في سعي من المجلة للوقوف على أسباب الظاهرة ووضع الحلول المناسبة لها، و(تحويل القِبلة)، و(شهر الصَّوم)، و(هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم)، و(المولد النبوي الشريف)، و(نصر أكتوبر).



وانتصارا للقضية الفلسطينية العادلة، نشرت مَجلة الأزهر الشريف في ملفٍّ خاصٍّ بعدد (جمادى الأولى) لعام 1445هـ، عددًا من الموضوعات المهمَّة تحت عنوان: (نصرٌ مِن الله وفَتْحٌ قريب)، والتي منها: مقال للأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بعنوان: (الصِّهيونية وعداوة السِّلْم)، ومقال للأستاذ الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر الشريف، بعنوان: (مِن تصوير اليهود في القرآن الكريم)، ومقال للأستاذ الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الأسبق والأمين العام لهيئة كبار العلماء وعضو مجمع البحوث الإسلامية، بعنوان: (تحرير القدس مرهون بتضامن العرب والمسلمين)، ومقال للأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية، بعنوان: (الصِّهيونية والإفساد في الأرض).



واستمرارًا في دعمها للقضية الفلسطينية، نشرت مجلة الأزهر في عدد (جمادى الآخرة) لعام 1445هـ، عددًا من الموضوعات الكاشفة عن الوجه الحقيقي للصهيونية، والخاصَّة بالأحداث الجارية على أرض فلسطين المحتلة، وحرب الإبادة الصِّهيونية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومن هذه الموضوعات: مقال للأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بعنوان: (الصِّهيونية وإبادة الإنسانية)، ومقال للأستاذ الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الأسبق والأمين العام لهيئة كبار العلماء وعضو مجمع البحوث الإسلامية، بعنوان: (تباين المواقف من حرب غزة وموقف الشَّرع منها)، إضافةً عدد من المقالات التي كشفت عن سرقة اليهود للفكر الإسلامي، وفنَّدت مزاعم تفوُّق اليهود على سائر الأمم، وسلَّطت الضوء على الدَّعم الأمريكي والغربي للكِيان الصِّهيوني.




ندوات المجلة


في السياق ذاته، نشرت مَجلة الأزهر الشريف على مدار عام 2023م، عددًا من التغطيات الصحفية لندوات المجلة، التي نظَّمتها الأمانة العامَّة المساعدة للثقافة الإسلامية بمجمع البحوث الإسلامية؛ برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف: فضيلة أ.د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، وفضيلة أ.د. نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ورئيس تحرير المجلة.

ونشرت مجلة الأزهر الشريف في عدد شهر (جمادى الآخرة) لعام 1444هـ، تغطيةً لندوتها التي عُقِدت بعنوان: (الممارسات الاحتكارية المعاصرة بين الشريعة والقانون)، وفي عدد شهر (رجب) لعام 1444هـ، نشرت مجلة الأزهر الشريف تغطيةً لندوتها حول جهودها في النهوض باللغة العربية، وفي عدد شهر (رمضان) المبارك من العام نفسه ودَعْمًا لذوي القدرات والهِمَم، نشرت مجلة الأزهر الشريف تغطيةً لندوتها التي عُقِدت بعنوان: (دَعْمُ ذوي القدرات والهِمَم واجبٌ دينيٌّ ورسالةٌ إنسانيةٌ.. قراءةٌ في وثيقة الأخوَّة الإنسانية).



أمَّا في عدد شهر (ذي الحجَّة) لعام 1444هـ، فقد نشرت مجلة الأزهر الشريف تغطيةً لندوتها التي عُقِدت بعنوان: (نظام التطوير العقاري.. رؤية شرعيَّة قانونيَّة)، وتأصيلًا لخمسين عامًا على نصر السادس من أكتوبر، نشرت مَجلة الأزهر الشريف في عدد (ربيع الآخِر) لعام 1445هـ، تغطيةً لندوتها التي عُقِدت بعنوان: (مصر من العبور إلى البناء والتنمية).

وانطلاقًا من دورها التثقيفي والتوعوي، نشرت مَجلة الأزهر الشريف في عدد (جمادى الأولى) لعام 1445هـ، تغطيةً لندوتها التي عُقِدت بعنوان: (الصُّمود الفلسطيني في مواجهة البطش الصِّهيوني.. ودور الأزهر الشريف في دعم القضية)، كما عقدت ندوةً أخرى بعنوان: (واقع القضية الفلسطينية بين التهجير والتصفية)، ومن المقرَّر أن تُنشَر تغطيةٌ خاصَّة بها في عدد شهر (رجب) المقبل.




هدايا المجلة


نشرت مَجَلَّة الأزهر الشريف على مدار عام 2023م، أربعة وعشرين إصدارًا من تقديم: فضيلة أ.د. نظير محمد عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ورئيس تحرير مَجَلَّة الأزهر، مع أعداد المجلة التي تصدر بصفة دورية أوَّل كلِّ شهرٍ عربيٍّ، بواقع مُلحقَين مع كل عدد؛ هديَّـةً لقرَّائها الكِرام في التخصُّصات الشرعية والعربية وغيرها، بما يتماشَى والمستجدَّات التي تطرأ على السَّاحة في مختلِف الأصعدة، وهو ما يتَّسق مع أحد أهداف المجلَّة في كونها أداةَ تعليمٍ وتوجيهٍ دينيٍّ وإصلاحيٍّ للمسلمين؛ تعمل على نَشْر الفِكْر الإسلامي المستنير الذي يتبنَّاه الأزهر منذ ما يزيد على ألف عام.



وحِرْصًا على تعريف القرَّاء بتلك الهدايا، تقدِّم مَجلة الأزهر الشريف عَرْضًا موجزًا لأبرز عناوين تلك الملاحق، وهي: (حياة اللغة العربية) من تأليف: فضيلة الشيخ محمد الخضر حسين، شيخ الأزهر الأسبق، و(الكلمات الطيبات في المأثور عن الإسراء والمعراج من الروايات وفيما وقع ليلتئذٍ من الآيات الباهرات) لفضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي، مفتي الديار المصرية الأسبق، و(محمد متولِّي الشعراوي.. جولة في فِكره الموسوعي الفسيح)، و(إنَّ الدين يُسر.. أحاديث شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ= 2021م)، لفضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين، و(مع القرآن الكريم) مِن تأليف: فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، شيخ الأزهر الشريف الأسبق، و(التفكير فريضة إسلامية) للأستاذ عبَّاس محمود العقَّاد، و(كيف تعتمر وتحجُّ؟) لفضيلة الشيخ عبد العزيز محمد عيسى، مِن كبار علماء الأزهر الشريف.



وتفنيدًا للمزاعم الصِّهيونية حول أحقية اليهود في (القدس) الشريف، نشرت مَجلة الأزهر الشريف عددًا من الإصدارات؛ هي: (الأزهر والقضية الفلسطينية.. بشائر النصر ووسائله)، و(الأزهر والقضية الفلسطينية.. توصيف عداوة اليهود)، وهما عبارة عن بحوث مختارة من مؤتمرات مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، و(الصِّهيونية العالمية) للأستاذ عبَّاس محمود العقاد، و(الموجز في تاريخ القدس) للأستاذ عارف باشا العارف.



وتُباع مَجلة الأزهر الشريف التي صدر العدد الأول منها في عام 1349هـ= 1930م، بخمسة جنيهات فقط، كما أن باب الاشتراكات فيها مفتوح من خلال التواصل مع الإدارة العامَّة لمجلة الأزهر الشريف بمجمع البحوث الإسلامية في شارع الطيران بمدينة نصر، أو عبر التواصل مع قسم الاشتراكات بمؤسسة الأهرام.
















MENAFN31122023000132011024ID1107671837

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث