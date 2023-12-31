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وزير الرى: خطة زمنية لتأهيل المنشآت المائية قبل موسم الصيف

12/31/2023 4:21:56 AM
(MENAFN- Youm7) ‫ قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى أنه تم اعداد إعداد قاعدة بيانات جغرافية تتضمن حصر بكافة المنشآت القائمة على المجارى المائية "البوابات والهدرات والبدلات - الاهوسة - قناطر الحجز - الكبارى - السحارات - مصبات النهاية - التغطيات والبرابخ - النطاقات الواقية والصاولات" الواقعة على الترع والمصارف بإجمالى 47 ألف منشأ مائى .



أضاف سويلم أنه تم تقييم الحالة الفعلية لهذه المنشآت والمساهمة في إتخاذ القرارات اللازمة لتحديد أولويات الصيانة أو الإحلال لكل منشأ ، بحيث تصبح قادرة على العمل بكفاءة وبالشكل الذى يُمكن أجهزة الوزارة من إحكام عملية توزيع المياه والتحكم في إمرار المياه بأفمام الترع طبقاً للإحتياجات الفعلية للترعة .



وأوضح سويلم أنه تم إعداد خطة زمنية لتأهيل هذه المنشآت المائية وخاصة البوابات مع البدء في إجراءات تأهيل البوابات ذات الأولوية قبل موسم أقصى الإحتياجات لعام 2024 ، مع تشكيل وحدة بالوزارة لمتابعة كافة مراحل التصميمات والتنفيذ على الطبيعة بالتنسيق مع كافة جهات الوزارة المعنية ، مع وضع آلية لصيانة وتشغيل المنشآت بعد تنفيذ أعمال الإحلال أو الصيانة ، وإعداد برامج تدريبية للمهندسين والفنيين لتنفيذ أعمال الصيانة أو للإشراف على تنفيذ العمليات ، وإعداد نموذج موحد لأعمال رفع كفاءة البوابات ، وتحديد المواصفات الفنية الملائمة بما يضمن رفع كفاءه تشغيل البوابات و خفض تكاليف الصيانة الدورية .














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