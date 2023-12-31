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هيئة الرعاية الصحية: لدينا منشآت صحية مجهزة تتمتع ببنية تحتية قوية

12/31/2023 4:21:56 AM
(MENAFN- Youm7) عقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اجتماعًا، لمتابعة مؤشرات أداء ملف السياحة العلاجية بالهيئة، ومشروعها "نرعاك في مصر"، بحضور عدد من قيادات الهيئة، ومشرفي العموم على ملف السياحة العلاجية، وبمشاركة مدراء الأفرع والمنشآت الصحية ومسئولي السياحة العلاجية في محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس" عبر تقنية الزووم، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في العاصمة الإدارية الجديدة.



واطلع الدكتور أحمد السبكي، خلال الاجتماع، على إنجازات ملف السياحة العلاجية بالهيئة في مختلف محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل خلال عام 2023، بما في ذلك قسم شئون المرضى الأجانب بفروع الهيئة، واعتماد لائحة السياحة العلاجية، وتكوين باقات للسياحة العلاجية، وبناء فرق مدربة في الفروع، ووضع أفضل رحلة علاج للمرضى الوافدين، بالإضافة إلى بناء شبكة من العملاء لتقديم الخدمات الطبية، وافتتاح أماكن وعيادات طبية للسياحة العلاجية.



وأشار الدكتور أحمد السبكي، خلال الاجتماع، إلى أن مستشفى شرم الشيخ الدولي التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية في جنوب سيناء الأعلى، تليها مستشفى الكرنك الدولي التابعة للهيئة في الأقصر، وذلك في تحقيق عوائد النقد الأجنبي من السياحة العلاجية خلال عام 2023، لافتًا إلى استقبال 5600 مريض من السائحين العرب والأجانب والأفارقة لتلقي العلاج في المنشآت الصحية المعتمدة التابعة للهيئة في المحافظات من خلال برنامج "نرعاك في مصر" للترويج للسياحة العلاجية.



وأضاف السبكي، أن تحسن مؤشرات السياحة العلاجية في جنوب سيناء والأقصر أثر إيجابًا على المؤشرات المالية للهيئة من النقد الأجنبي، إلى جانب زيادة عدد الوافدين للحصول على العلاج في منشآتنا الصحية، متابعًا: نتطلع لأن نكون أحد موارد الدولة للنقد الأجنبي.



وأكد السبكي، أن هيئة الرعاية الصحية تمتلك منشآت صحية منها خضراء، ومعتمدة دوليًا، وتتمتع ببنية تحتية قوية، وتجهيزات فندقية عالية المستوى، وكفاءات طبية، وتقنيات طبية حديثة؛ تؤهلها لأن تقدم خدمات رعاية صحية ممتازة للمرضى الدوليين، وبأسعار تنافسية، وتضاهي المراكز الطبية العالمية.



ووافق الدكتور أحمد السبكي، خلال الاجتماع، على مقترح إنشاء وحدة للسياحة العلاجية بالمقر الرئيسي للهيئة العامة للرعاية الصحية، وعرضه على مجلس إدارة الهيئة الاجتماع القادم، لافتًا إلى توافر أقسام لشئون المرضى الأجانب بالفروع في المحافظات مما يسهم في متابعة الحالات بشكل احترافي.



وتابع السبكي: أنه لدينا فريق متخصص للتسويق للسياحة العلاجية والتثقيف الطبي في المعابد السياحية والمطارات بهدف تعزيز نجاح مشروع الهيئة "نرعاك في مصر" والسياحة العلاجية في مصر، كما لفت إلى تكوين شبكة شراكات مع شركات التأمين الطبي ووكلاء الوساطة الطبية والتسويق للخدمات الطبية، ومؤكدًا العمل على توسيع الشراكات الاستراتيجية والاتفاقيات الدولية في المستقبل، الإضافة إلى إنشاء عيادات طبية في الفنادق بالمحافظات السياحية لتسهيل الإحالة للمرضى الأجانب.



وتابع: أنه جارِ العمل على إنشاء منصات إلكترونية وبوابات بلغات أجنبية متعددة للتعامل مع الوافدين للحصول على العلاج وتعزيز الترويج للسياحة العلاجية، وأهمها "بوابة إلكترونية للخدمات المتكاملة للعلاج، صفحات فيسبوك تعريفية للمستشفيات، تطبيق إلكتروني عبر الهواتف المحمولة Mobile APP مستقبلًا".



وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية، أنه نطمح أن تصبح منشآتنا الصحية الوجهة الأولى للمرضى القادمين من جميع الدول العربية والأفريقية والعالم للحصول على العلاج، وتحقيق أفضل عوائد ممكنة من السياحة العلاجية تعظم موارد ومدخلات الهيئة بعوائد الاستثمار وأموالها وتعود بالنفع على المواطنين وتحقيق أهداف مصر 2030.




















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