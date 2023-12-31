إندونيسيا: بالي تعرضت لـ 324 زلزالًا خلال 2023

MENAFN - Youm7) كشفت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية ، اليوم الأحد ، أن بالي تعرضت لـ 324 زلزالًا في عام 2023، وهو أقل من العام الماضي بعدما تم تسجيل 435 زلزالا.

ونقلت وكالة أنباء آنتارا الإندونيسية عن مدير الوكالة في منطقة دينباسار كاهيو نوجوروهو قوله : "كان هناك زلزال واحد فقط بقوة أقوى أو تساوي 5 درجات على مقياس ريختر، وأن عدد الزلازل التي ضربت بالي هذا العام سيطرت عليها الهزات التي تقل قوتها عن 3 درجات، والتي تمثل 271 زلزالا"، مضيفا أن تلك التي بلغت قوتها 3 درجات وما فوق (أقل من 5) حدثت 52 مرة.

وتابع أنه من حيث العمق، فإن زلازل بالي في عام 2023 هيمنت عليها الزلازل الضحلة التي حدثت على أعماق أقل من 60 كيلومترا، مشيرا إلى أن إجمالي 5500 زلزال وقع هذا العام في المنطقة الثالثة بأكملها التي تشمل بالي وجاوة الشرقية ونوسا تينجارا الشرقية، وكان 21 منها صادمًا بقوة 5 وما فوق.

وأشار إلى أنه "حتى الآن، لا تزال الزلازل تشكل ظاهرة لا يمكن التنبؤ بها. ومن ثم، من الضروري نشر المعلومات ذات الصلة وإجراء عمليات محاكاة للتعامل مع الزلازل والتسونامي على أمل قمع الخسائر والإصابات".

وقال إنه في محاولة لمنع وقوع ضحايا أثناء الكوارث الطبيعية، تعمل الوكالة بشكل مكثف مع وكالات التخفيف من آثار الكوارث المحلية للقيام بأنشطة مختلفة تهدف إلى تكوين مجتمعات مستعدة ومستجيبة للكوارث، وخاصة الزلازل والتسونامي.

وأشار إلى أن الأنشطة تشمل زيارة المدارس وإجراء تدريب على الاستعداد للكوارث للعاملين في قطاع السياحة ثم ناشد الناس اتخاذ تدابير استباقية، بما في ذلك بناء مبانٍ مقاومة للزلازل، لتقليل الأضرار الناجمة وعدد الضحايا.



