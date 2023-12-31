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ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم أوكرانيا على بيلجورود لـ24 قتيلا بينهم 3 أطفال

12/31/2023 4:21:48 AM
(MENAFN- Youm7) أكد حاكم مقاطعة بيلجورود الروسية المجاورة لأوكرانيا فياتشيسلاف جلادكوف، أن عدد الضحايا جراء الهجوم الأوكراني على المقاطعة ارتفع إلى 24 قتيلًا بينهم 3 أطفال.

وقال جلادكوف - في بيان اليوم الأحد، "إن 24 شخصا قتلوا نتيجة للقصف المكثف الذي نفذته القوات الأوكرانية على مدينة بيلجورود".. مضيفا "أن خبراء الطب الشرعي أبلغوا عن وفاة طفل آخر، كما توفى أحد الجرحى الآخرين في المستشفى، ولم يتمكن من استعادة الوعي رغم محاولات مجموعات الأطباء، الذين قاتلوا من أجل حياته حتى النهاية".

وأشار جلادكوف إلى ضرورة توجه جميع السكان إلى الملاجئ في حال انطلاق صفارات الإنذار الخاصة بالخطر الصاروخي.

يُذكر أن وزارة الدفاع الروسية قدرت عدد قتلى هذا الهجوم أمس السبت بـ 14 قتيلا و108 جرحى.








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