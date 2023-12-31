ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم أوكرانيا على بيلجورود لـ24 قتيلا بينهم 3 أطفال

(MENAFN
- Youm7) أكد حاكم مقاطعة بيلجورود الروسية المجاورة لأوكرانيا فياتشيسلاف جلادكوف، أن عدد الضحايا جراء الهجوم الأوكراني على المقاطعة ارتفع إلى 24 قتيلًا بينهم 3 أطفال.
وقال جلادكوف - في بيان اليوم الأحد، "إن 24 شخصا قتلوا نتيجة للقصف المكثف الذي نفذته القوات الأوكرانية على مدينة بيلجورود".. مضيفا "أن خبراء الطب الشرعي أبلغوا عن وفاة طفل آخر، كما توفى أحد الجرحى الآخرين في المستشفى، ولم يتمكن من استعادة الوعي رغم محاولات مجموعات الأطباء، الذين قاتلوا من أجل حياته حتى النهاية".
وأشار جلادكوف إلى ضرورة توجه جميع السكان إلى الملاجئ في حال انطلاق صفارات الإنذار الخاصة بالخطر الصاروخي.
يُذكر أن وزارة الدفاع الروسية قدرت عدد قتلى هذا الهجوم أمس السبت بـ 14 قتيلا و108 جرحى.
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