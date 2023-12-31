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الجيش الإسرائيلى يطلق قنابل مضيئة على مناطق بجنوب لبنان

12/31/2023 4:21:48 AM
(MENAFN- Youm7)

يواصل العدو الإسرائيلى اعتداءاته على مناطق جنوب لبنان، حيث استهدف صباح اليوم الأحد، أطراف بلدة عيتا الشعب الحدوديّة برشقاتٍ نارية.


وتزامن هذا الأمر مع إطلاق القوات الإسرائيلية قنابل مضيئة فوق قرى قضاء صور والساحل البحرى وقرى القطاعين الغربى والأوسط.


وكانت القوات الإسرائيلية قداستهدفت أمس أطراف بلدة عيتا الشعب جنوبا، حيث تتعرض لقصف كثيف منذ الرابعة عصرا، وقصف مدفعى متقطع من داخل الاراضى الفلسطينية المحتلة. وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.


وحلق الطيران الحربى الإسرائيلى على علو منخفض جدا فوق مناطق عدة ومنها منطقة مرجعيون، كما حلق على علو منخفض فوق الخردلى خارقا جدار الصوت، كما ورمى بالونات حرارية للتشويش على المضادات الأرضية.








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