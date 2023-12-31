رئيس كوريا الشمالية يتعهد بإطلاق 3 أقمار صناعية للتجسس العسكرى

MENAFN - Youm7) تعهد رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون بإطلاق ثلاث أقمار صناعية عسكرية للتجسس، وإنتاج مزيد من المواد النووية وتقديم درونز هجومية حديثة فى 2024، مع دعوته إلى استعداد للحرب الكاسحة للتعامل مع الخطوات المثيرة للجدل التي تقودها الولايات المتحدة.

وقالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن تصريحات كيم التي جاءت خلال اجتماع لحزب العمال الحاكم لتحديد أهداف الدولة فى العام المقبل،

تشير إلى أنه سيكثف موجة من اختبارات الأسلحة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية فى نوفمبر المقبل.

ويقول المراقبون إن كيم يعتقد أن تعزيز القدرات النووية من شأنه أنه يمنحه فرصة أخرى لقمة دبلوماسية أخرى مع الولايات المتحدة لتخفيف العقوبات لو عاد الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وخلال الاجتماع الذى استمر على مدار خمسة أيام، وانتهى يوم السبت، قال كيم إن الخطوات المعادية لكوريا الشمالية من قبل الولايات المتحدة وأتباعا كانت غير مسبوقة هذا العام، ودفعة شبه الجزيرة الكورية إلى حافة الحرب النووية، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية للأمم المتحدة. وتحدث كيم عن توسع التدريبات العسكرية الأمريكية مع كوريا الجنوبية والانتشار المؤقت للأصول العسكرية الامريكية القومي مثل القاذفات والغواصات المسلحة بأسلحة نووية فى كوريا الجنوبية، وهى الخطوات التي قالت واشنطن وحلفاؤها إنها قامت بها ردا على اختبارات الأسلحة التي أجرتها بيونج يانج منذ العام الماضى.

وقال كيم، بحسب الوكالة الرسمية، إن الوضع القاتم يتطلب من تسريع العمل للحصول على قدرات كاسحة للاستجابة للحرب وجاهزية عسكرية ممتازة وشاملة لقمع أي نوع من الاستفزازات من قبل العدو.

وطرح كيم خطط لإطلاق ثلاثة أقمار صناعية أخرى للتجسس العسكرى العام المقبل بالإضافة إلى أو قمر صناعى فى البلاد والذى تم إطلاقه فى نوفمبر الماضى.

وشدد على الحاكم إلى تأسس أساس يمكن الاعتماد عليه لتصنيع مزيد من الأسلحة النووية، فى إشارة واضحة على المنشآت لإنتاج مواد مثل البلاتنيوم واليورانيوم عالى التخصيب.







