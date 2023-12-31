بعد وقفها بسبب فيضانات.. قطارات يوروستار تستأنف رحلاتها من لندن

MENAFN - Youm7) أعلنت "يوروستار"، أن قطاراتها ستستأنف حركتها العاديّة الأحد، بعد أن كانت أُلغيت كل رحلات قطارات "يوروستار" من لندن وإليها السبت بسبب فيضانات في سكك حديد في جنوب إنجلترا عرقلت سفر نحو 30 ألف راكب عشية الاحتفالات بحلول رأس السنة.

وقالت الشركة على موقع إكس (تويتر سابقا) "نستطيع أن نؤكد أننا سنلتزم المواعيد المقررة الأحد. محطاتنا ستكون مزدحمة بسبب انقطاع حركة المرور السبت".

في وقت سابق السبت، أوضحت شركة "يوروستار" على موقعها الإلكتروني أنه "بسبب فيضان في نفق على الخط الفائق السرعة قرب لندن، اضطررنا إلى إلغاء كل رحلات القطارات على الخط من لندن وإليها السبت 30 ديسمبر".

وأفادت الشركة في بيان بأن رحلات 41 قطاراً ألغيت في المجموع. وينعكس هذا الإلغاء على نحو 30 ألف راكب علقوا في لندن أو باريس أو بروكسل أو أمستردام.

وبحسب موقع سكاى نيوز، أتت هذه الإلغاءات في نهاية أسبوع هي من الأكثر ازدحاما بالرحلات في السنة.

وقد حدثت فيضانات بين محطة سان بانكراس الدولية التي تنطلق منها وتصل إليها قطارات "يوروستار" في لندن ومحطة إبسفليت الدولية في جنوب شرق إنجلترا و"لم يتحسّن الوضع وتعذّر تشغيل خدمات سكك الحديد" السبت، وفق ما أوضحت "يوروستار".

وأعربت المجموعة عن أسفها الشديد للزبائن ودعتهم إلى زيارة موقعها الإلكتروني "للاطلاع على التعويضات التي هم مخوّلون الحصول عليها".



