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رحيل صلاح محسن.. تفاصيل التطورات الأخيرة فى صفقة انتقال عمر كمال للأهلى

12/31/2023 4:21:45 AM
(MENAFN- Youm7) كشف الإعلامى أحمد شوبير تفاصيل التطورات الأخيرة فى صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر لصفوف الأهلى فى الميركاتو الشتوى الحالى.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "تأكد انضمام صلاح محسن لصفوف مودرن فيوتشر ضمن صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد للأهلى، لاسيما بعد خروج اللاعب من حسابات كولر فى الفترة الماضية".

وأضاف شوبير، "كولر
تمسك بخطوة بقاء خالد عبد الفتاح مع الأهلى، وأبلغ الإدارة برغبته فى استمرار مدافع الفريق، ورفض التفريط فيه ضمن صفقة عمر كمال عبد الواحد".

وتابع شوبير، "كريم نيدفيد لا يمانع الرحيل عن النادي الأهلي، ولكنه طلب الخروج بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة".

وأكمل شوبير، "بعد الاتفاق على صلاح محسن، الأمور تسير فى الوقت الحالي نحو انتقال بعض العناصر الصغيرة فى السن من فريق الشباب فى النادى الأهلي إلى صفوف فريق فيوتشر تمهيداً لتوقيع العقود وإعلان الصفقة بشكل رسمى".







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