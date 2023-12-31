رحيل صلاح محسن.. تفاصيل التطورات الأخيرة فى صفقة انتقال عمر كمال للأهلى

(MENAFN
- Youm7) كشف الإعلامى أحمد شوبير تفاصيل التطورات الأخيرة فى صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر لصفوف الأهلى فى الميركاتو الشتوى الحالى.
وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "تأكد انضمام صلاح محسن لصفوف مودرن فيوتشر ضمن صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد للأهلى، لاسيما بعد خروج اللاعب من حسابات كولر فى الفترة الماضية".
وأضاف شوبير، "كولر
تمسك بخطوة بقاء خالد عبد الفتاح مع الأهلى، وأبلغ الإدارة برغبته فى استمرار مدافع الفريق، ورفض التفريط فيه ضمن صفقة عمر كمال عبد الواحد".
وتابع شوبير، "كريم نيدفيد لا يمانع الرحيل عن النادي الأهلي، ولكنه طلب الخروج بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة".
وأكمل شوبير، "بعد الاتفاق على صلاح محسن، الأمور تسير فى الوقت الحالي نحو انتقال بعض العناصر الصغيرة فى السن من فريق الشباب فى النادى الأهلي إلى صفوف فريق فيوتشر تمهيداً لتوقيع العقود وإعلان الصفقة بشكل رسمى".
MENAFN31122023000132011024ID1107671828
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.