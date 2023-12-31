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أحمد نبيل كوكا يذبح عجلا بعد انضمامه لقائمة المنتخب فى أمم أفريقيا.. صور

12/31/2023 4:21:44 AM
(MENAFN- Youm7) احتفل أحمد نبيل كوكا، لاعب خط وسط النادى الأهلى، بانضمامه لصفوف منتخب مصر الذى يستعد للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار، ونشر كوكا عبر حسابه الشخصى على إنستجرام صوراً لقيامه بذبح "عجل" احتفالا بالانضمام للفراعنة وعلق قائلا: "اللهم هذا منك وإليك".

شهدت
قائمة منتخب مصر النهائية
لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التي تنطلق 13 يناير المقبل تواجد أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلى وهو أصغر لاعب فى القائمة بعمر 22 عامًا و5 أشهر و26 يومًا، فيما يعد محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى والفراعنة هو أكبر لاعب بالقائمة ويبلغ 35 عاماً.

وجاءت
القائمة
كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحى

الدفاع : أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - أسامة جلال - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى

الوسط : حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - أحمد نبيل كوكا - محمود حمادة
الهجوم : محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا .

ويستهدف منتخب مصر، بقيادة البرتغالي
روي فيتوريا ، العودة مجددًا إلى منصات التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية بعد غياب 13 عامًا، وإضافة النجمة الثامنة إلى "دولاب" بطولات الفراعنة عبر تاريخ البطولة، وتعد المباراة الرسمية المقبلة لمنتخب مصر أمام موزمبيق فى كأس الأمم الأفريقية.

أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية عن وقوع منتخب مصر مغ غانا والرأس الأخضر وموزمبيق ضمن منافسات المجموعة الثانية، وذلك قبل نسخة كوت ديفوار المقرر أن تنطلق 13 يناير 2024، وتختتم 11 فبراير.
يستعد
منتخب مصر
لمواجهة موزمبيق فى السابعة مساء الأحد 14 يناير 2024 على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.
يبدأ
منتخب مصر
مشواره فى بطولة أمم أفريقيا بمواجهة موزمبيق فى الجولة الأولى، ثم الصدام مع غانا فى لقاء مرتقب بالجولة الثانية، على أن ينهى مباريات المجموعة أمام الرأس الأخضر.





احمد نبيل كوكا



كوكا








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