عبد الحميد بسيونى يمنح لاعبى الطلائع راحة 48 ساعة بعد الفوز على زد

MENAFN - Youm7) منح عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، لاعبيه راحة 48 ساعة عقب الفوز على زد فى الدوري، فمن المقرر أن يعود الطلائع لتدريباته الثلاثاء المقبل باستاد جهاز الرياضة.

وحقق فريق طلائع الجيش الفوز على نظيره زد إف سى بهدف نظيف

في المباراة التي جمعت الفريقين أمس باستاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة ببطولة الدوري المصري (دوري نايل).

وسجل هدف المباراة الوحيد موسى دياورا مهاجم فريق طلائع الجيش، فى الدقيقة الأخيرة من الوقت البدل الضائع من عمر اللقاء عقب تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك على لطفى حارس مرمى فريق زد إف سى.

وتتوقف مسابقة الدوري عقب نهاية مباريات الجولة الحادية عشرة للمسابقة بسبب انشغال منتخب مصر بالمشاركة فى كأس الامم الافريقية بكوت ديفوار.

ويحتل الطلائع المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 17 نقطة بعدما لعب 11 مباراة، حقق الفوز فى 5 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 11 هدف وتلقت شباكه 9.وافتتح الطلائع مشواره بالدورى بالفوز على البنك الأهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى للدورى، ثم تعادل سلبياً مع إنبى بالجولة الثانية للمسابقة ثم خسر من مودرن فيوتشر بهدفين دون رد بالجولة الثالثة ثم خسر من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد ثم حقق الفوز على الإسماعيلى فى عقر داره بثلاثية مقابل هدفين قبل أن يتعادل مع الجونة بهدف لكل فريق ثم فاز على بلدية المحلة بهدفين دون رد ثم خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ثم خسر من سموحة بهدف دون رد ثم فاز على زد اف سى بالجولة الأخيرة للدوري.