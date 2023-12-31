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زيكا لاعب الترسانة يدخل حسابات الزمالك تمهيدا لضمه فى يناير

12/31/2023 4:21:44 AM
(MENAFN- Youm7) دخل حسن زيكا، لاعب خط وسط الترسانة، حسابات مسئولى الزمالك
تمهيداً لضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، فى ظل صغر سن اللاعب، واقتناع مسئولى الفريق الأبيض بإمكانيات اللاعب وأرقامه داخل الملعب.

وجاء الاهتمام باللاعب خاصة أن عقده ينتهى مع ناديه بنهاية الموسم، وفى ظل اقتراب إنهاء أزمة إيقاف القيد بالزمالك، على أن يتم حسم الصفقات المطلوبة في الفريق بعد إنهائها رسميا، حتى يتمكن الزمالك من التعاقد مع لاعبي جدد، وتدعيم صفوفه، بالإضافة إلى تجديد عقود لاعبى الفريق ممن تنتهى عقودهم خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى، يكثف عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، جهوده فى المفاوضات مع مسئولي نادى سبورتنج لشبونة البرتغالى للحصول على موافقة الأخير على تقسيط الغرامة المستحقة على القلعة البيضاء، والخاصة بمحمود عبد الرازق شيكابالا، ليتمكن الزمالك من رفع عقوبة إيقاف القيد.







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