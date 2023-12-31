حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 31 - 12 (كونا) -- الحادي والثلاثون من ديسمبر
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1957 - مدير دائرة المعارف الشيخ عبدالله الجابر الصباح يفتتح متحف الكويت في أحد قصور مدينة الكويت حيث احتوى مجموعة مقتنيات من التراث الشعبي وآثارا من جزيرة فيلكا وتم نقل محتوياته إلى مبنى متحف الكويت الوطني الذي أنشئ عام 1981.
1961 - أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يصدر مرسوما بقانون بإنشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية برأسمال 50 مليون دينار كمؤسسة كويتية لتوفير وإدارة المساعدة المالية والتقنية للدول النامية ويعتبر أول مؤسسة إنمائية في الشرق الأوسط.
1972 - أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر مرسوما بقانون بالموافقة على اتفاقية إنشاء الشركة العربية لنقل البترول وملحقاتها.
1977 - أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح ينتقل إلى رحمة الله عن عمر ناهز 62 عاما وهو حاكم الكويت الثاني عشر حيث تسلم مقاليد الحكم في 24 نوفمبر 1965.
1977 - الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يتولى مقاليد الحكم في الكويت ويصبح الحاكم الثالث عشر بعد وفاة أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح.
1980 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يصدر مرسوما بقانون في شأن نظام أملاك الدولة حددت مادته الأولى بأن وزارة المالية هي الجهة التي تقوم بحفظ أملاك الدولة خاصة العقارية وإدارتها واستغلالها وبيعها.
2008 - الهيئة العامة للمعلومات المدنية تعلن أن أجمالي عدد سكان الكويت بلغ ثلاثة ملايين و441 آلفا و813 نسمة منهم مليون و87 ألفا و552 نسمة كويتيون مقابل مليونين و354 ألفا و261 نسمة غير كويتيين.
2018 - مجلس الوزراء يقرر الموافقة على تخفيض القيمة الرمزية للقسائم في مدينة المطلاع السكنية من خمسة آلاف دينار إلى ثلاثة آلاف دينار دعما للمواطنين ولتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم لا سيما في المدن الإسكانية الحديثة والحدودية. (النهاية)
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