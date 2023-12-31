حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 31 - 12 (كونا) -- الحادي والثلاثون من ديسمبر

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1957 - مدير دائرة المعارف الشيخ عبدالله الجابر الصباح يفتتح متحف الكويت في أحد قصور مدينة الكويت حيث احتوى مجموعة مقتنيات من التراث الشعبي وآثارا من جزيرة فيلكا وتم نقل محتوياته إلى مبنى متحف الكويت الوطني الذي أنشئ عام 1981.

1961 - أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يصدر مرسوما بقانون بإنشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية برأسمال 50 مليون دينار كمؤسسة كويتية لتوفير وإدارة المساعدة المالية والتقنية للدول النامية ويعتبر أول مؤسسة إنمائية في الشرق الأوسط.

1972 - أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر مرسوما بقانون بالموافقة على اتفاقية إنشاء الشركة العربية لنقل البترول وملحقاتها.

1977 - أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح ينتقل إلى رحمة الله عن عمر ناهز 62 عاما وهو حاكم الكويت الثاني عشر حيث تسلم مقاليد الحكم في 24 نوفمبر 1965.

1977 - الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يتولى مقاليد الحكم في الكويت ويصبح الحاكم الثالث عشر بعد وفاة أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح.

1980 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يصدر مرسوما بقانون في شأن نظام أملاك الدولة حددت مادته الأولى بأن وزارة المالية هي الجهة التي تقوم بحفظ أملاك الدولة خاصة العقارية وإدارتها واستغلالها وبيعها.

2008 - الهيئة العامة للمعلومات المدنية تعلن أن أجمالي عدد سكان الكويت بلغ ثلاثة ملايين و441 آلفا و813 نسمة منهم مليون و87 ألفا و552 نسمة كويتيون مقابل مليونين و354 ألفا و261 نسمة غير كويتيين.

2018 - مجلس الوزراء يقرر الموافقة على تخفيض القيمة الرمزية للقسائم في مدينة المطلاع السكنية من خمسة آلاف دينار إلى ثلاثة آلاف دينار دعما للمواطنين ولتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم لا سيما في المدن الإسكانية الحديثة والحدودية. (النهاية)