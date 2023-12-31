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الولايات المتحدة وبريطانيا تؤكدان أن الهجمات الحوثية بالبحر الاحمر تنتهك حرية الملاحة

12/31/2023 4:21:41 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 31 - 12 (كونا) -- اكد وزير الدفاع الامريكي لويد اوستن ونظيره البريطاني غرانت شابس ان "الهجمات الحوثية على سفن الشحن الدولي في البحر الاحمر تنتهك حرية الملاحة التي يحميها القانون الدولي وتهدد مواطني بلدان مختلفة".
وقال السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الامريكية (بنتاغون) بات رايدر في تصريح صحفي مساء امس السبت أن ذلك جاء خلال مباحثات هاتفية بين اوستن وشابس تناولت تصاعد وتيرة الهجمات الحوثية على سفن الشحن الدولي في البحر الاحمر.
وأضاف أن الجانبين شددا على ان "تلك الهجمات غير مقبولة وتؤدي إلى زعزعة استقرار النظام الدولي القائم على القواعد وتؤثر بشكل مستمر على التجارة العالمية وتعرضها للخطر".
ونقل رايدر عن الوزير اوستن قوله إن "الهجمات الصاروخية الحوثية تهدد حركة المواد الغذائية والوقود والمساعدات الإنسانية الحيوية في جميع أنحاء العالم وتشكل مشكلة دولية كبيرة تتطلب عملا جماعيا".
وكانت القيادة الوسطى الامريكية (سنتكوم) قد ذكرت في بيان امس الاول الجمعة أن الهجمات الحوثية على سفن الشحن في البحر الاحمر ارتفعت الى اكثر من 22 محاولة منذ ال19 من اكتوبر الماضي.
يأتي ذلك بعد نحو أسبوع من إعلان الولايات المتحدة عن مبادرة أمنية بحرية متعددة الجنسيات في البحر الأحمر لوقف هجمات الحوثيين على السفن أطلق عليها اسم (تحالف الازدهار).(النهاية)

ا م م / م خ




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