تقرير اقتصادي: الذهب يدخل عام 2024 مع تطلعات إلى مستويات سعرية جديدة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 31 - 12 (كونا) -– توقع تقرير اقتصادي متخصص اليوم الأحد أن يدخل الذهب العام الجديد 2024 مع تطلعات إلى مستويات سعرية جديدة بعد أن أنهى العام 2023 على ارتفاع قياسي عند 2062 دولارا أمريكيا للأونصة وبنسبة صعود بلغت 13 بالمئة على أساس سنوي.
وقال تقرير صادر عن شركة (دار السبائك) الكويتية إن المستثمرين في أسواق الذهب يتوقعون ارتفاعات سعرية قياسية العام المقبل في وقت تدعم هذه التحليلات عدة عوامل رئيسية أهمها التوجه الحذر في خفض أسعار الفائدة الأمريكية واستمرار المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط ومشتريات البنوك المركزية من المعدن الأصفر.
وأضاف أن الأداء القوي المفاجئ للذهب عام 2023 كان مدفوعا بمشتريات قوية للبنوك المركزية وهو ما يتوقع أن يستمر في 2024 إضافة إلى المشتريات المتواصلة لصناديق التحوط العالمية وكل هذا يشير إلى استمرار لجوء المستثمرين إلى الملاذ المالي الآمن وهو الذهب خصوصا مع الأوضاع السياسية والاقتصادية الحالية.
وأوضح أن مجموعة (جي.بي.مورغان) الاستثمارية العالمية أشارت في تحليلات لها إلى أن الذهب سيشهد ارتفاعا كبيرا في منتصف عام 2024 مع ذروة سعرية عند 2300 دولار للأونصة بسبب التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة الأمريكية وأن مجلس الذهب العالمي هو الآخر توقع انخفاضا في أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 75 إلى 100 نقطة "مما يمكن ان يترجم إلى مكاسب قدرها 4 في المئة للمعدن النفيس".
وذكر أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) ألمح إلى خفض سعر الفائدة خلال شهر مارس المقبل وسط إشارات على أن التضخم في الولايات المتحدة بدأ يهدأ مما عزز التوقعات بتخفيضات متعددة في أسعار الفائدة خلال العام المقبل وما بعده.
وتوقع أن تحذو البنوك المركزية الكبرى الأخرى حذو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في سياسة خفض الفائدة "في وقت تؤدي التوترات الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط وإطالة مدة العدوان على غزة إلى تحفيز الطلب على الذهب كملاذ آمن".
وقال التقرير إن العقود الآجلة للذهب (تسليم فبراير 2024) أقفلت عند 2071 دولارا للأونصة بينما انخفض مؤشر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية الأخرى ليصل إلى 2ر101 نقطة.
وبين أن الأسواق تنتظر ظهور المزيد من البيانات الاقتصادية في الأيام المقبلة لبناء التوقعات بشأن سياسة البنك المركزي الأمريكي المستقبلية حيث سيصدر محضر اجتماع السياسات الأخير وتقرير الوظائف الأمريكية الشهري في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وعن السوق المحلي أشار تقرير شركة (دار السبائك) إلى أن سعر الذهب عيار (24) أقفل عند 4ر20 دينار للجرام أما عيار (22) فوصل إلى 7ر18 دينار للجرام أما الفضة فأغلقت عند 280 دينارا للكيلوجرام. (النهاية)
س م ر / ن و ف
MENAFN31122023000071011013ID1107671821
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.