الوطني لشؤون الأسرة: نهج تشاركي متواصل لتحقيق استقرار الأسرة الأردنية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 31 كانون الأول (بترا) - واصل المجلس الوطني لشؤون الأسرة عمله خلال عام 2023 بالنهج التشاركي مع مختلف المؤسسات الوطنية والدولية المعنية بشؤون الأسرة من خلال التنسيق والتشبيك بما يحقق استقرار الأسرة ورفاهها.

وتوج المجلس هذه الإنجازات خلال احتفاليته بمرور عشرين عاما على تأسيسه بمشاركة الأسر الأردنية من مختلف محافظات المملكة، جرى خلالها عرض منتجات تعكس الثقافة والموروث الأردني، وتعزز الاستمرار بالعمل على تعزيز مكانة الأسرة الأردنية والحفاظ على موروثها القيمي والحضاري.

وأكد أمين عام المجلس الدكتور محمد مقدادي، إطلاق المجلس بالتعاون مع منظمة اليونيسف المرحلة التجريبية لنظام أتمتة إجراءات التعامل مع حالات العنف بالتعاون مع المؤسسات الشريكة المتمثلة بإدارة حماية الأسرة والأحداث، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم ومؤسسة نهر الأردن.

واضاف أن النظام تمت برمجته، بحيث يعكس الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف والإجراءات الوطنية والداخلية للمؤسسات التي تحدد منهجية العمل مع الحالات والأدوار المنوطة بكل جهة من الجهات، وسيتم خلال السنوات المقبلة التوسع بالنظام على المستوى الوطني بما يسهم في تحسين جودة الخدمة وتحقيق سرعة أكبر للاستجابة لحالات العنف وحمايتها، بالإضافة للعمل على إعداد خطة لتعزيز منظومة الحماية من العنف على المستوى الوطني، لتوفير إمكانية أكبر للوصول لحالات العنف ضمن إطار مؤسسي متكامل.

وبين مقدادي، أن المجلس أعد بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ودائرة الإفتاء العام ودائرة قاضي القضاة، دليلا استرشاديا لحماية الأسرة من العنف، بالاضافة إلى قيام المجلس بعقد سلسلة من التدريبات على محتويات الدليل، استهدفت طلبة الإصلاح والإرشاد الأسري والإعلام الديني في الجامعات الأردنية، ومقدمي الخدمات في مراكز الإرشاد الأسري، لرفع وتعزيز قدراتهم بما ينعكس إيجابا على متلقي الخدمة الإرشادية.

وفي مجال حماية الطفل، أشار الى إطلاق المجلس بالتعاون مع المجلس القضائي الأردني ووزارة العدل ومديرية الأمن العام بدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، التقنية الحديثة لسماع الأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها في إدارة حماية الأسرة والأحداث في وسط وجنوب عمان، مبينا ان هذه التقنية تهدف الى النهوض بأوضاع الأسرة وأفرادها بصورة تحقق المصلحة الفضلى للطفل خاصة في جانب الحماية، كونها تتيح سماع إفادة الشهود والأطفال ضحايا العنف والتعامل معهم في أجواء ملائمة وتوفير خدمات الدعم الاجتماعي والنفسي التي يحتاجها الطفل.

وأوضح أن المجلس أعد الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال، كما جرى نهاية العام مناقشة تقرير رصد إنجازات الخطة لمناقشة أبرز مجريات العمل وتعزيز نقاط القوة فيها ومعالجة نقاط الضعف.

كما أطلقت الاستراتيجية الوطنية لعدالة الأحداث للأعوام 2024-2028 التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء، لضمان عدالة إجراءات التحقيق والمحاكمة لهذه الفئة، وزيادة فاعلية تأهيلهم، وشمول الأحداث المحتاجين للحماية والرعاية، وتحسين الإجراءات المقدمة لهم، وسيتابع على خطتها التنفيذية خلال الأعوام القادمة بالتعاون مع أعضاء اللجنة التوجيهية والفنية لعدالة الأحداث.

وفي الجانب التشريعي، لفت مقدادي، إلى أن المجلس وبحسب المهمة الموكلة إليه وفقا لقانون حقوق الطفل رقم (17) لسنة 2022 وتحديدا في المادة (30) منه التي تؤكد على دور المجلس في إعداد التقارير الدورية والدراسات الفنية عن حالة حقوق الطفل في المملكة وتشكيل اللجان الفنية المختصة في سبيل ذلك، فقد بدأ المجلس بعقد الورش الفنية لتطوير خارطة الطريق وسيتابع عمله في وضع المؤشرات اللازمة لإنفاذ القانون بالتعاون مع ضباط الارتباط من المؤسسات والجهات المعنية.

واستكمالا لإنجازات المجلس التي خطها في مجال الطفولة، فقد تم اعتماد معايير مهنة حاضنة الأطفال من قبل هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، حيث أن هذه المعايير إحدى مخرجات مشروع تنمية الطفولة المبكرة "برنامج أهلا سمسم" الذي ينفذه المجلس بالتعاون مع اللجنة الدولية للإغاثة، بهدف توفير أيد عاملة مدربة من خلال تأهيل الفتيات المتعطلات عن العمل بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات المقدمة للاطفال في بيئة الحضانة.

وأكد مقدادي، أن المجلس اهتم بفئة كبار السن ولم يغفل منذ تأسيسه الأهمية المجتمعية لهذه الفئة، حيث كانت قضايا كبار السن ضمن أولويات العمل، حيث قام بالسنوات الأخيرة بطرح هذه القضايا على المستويين الوطني والدولي، فضمن الجهود الدولية الرامية لإيجاد صك دولي لحقوق كبار السن، أوضح أن الأردن بدأ منذ عام 2018 بتقديم مساهمة مكتوبة لمناقشة صياغة اتفاقية دولية لحقوق كبار السن، ضمن جلسات الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالشيخوخة، التي تعقدها الأمم المتحدة كل عام في نيويورك.

وأضاف، أن هذه المساهمة تتضمن عادة الإجابة على عدد من التساؤلات حول المجالات التي تخص كبار السن، كالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي والحرية والاستقلالية والرعاية طويلة الأمد والرعاية التلطيفية، والتطرق إلى الأطر القانونية والتشريعية الوطنية التي تضمن حقوق كبار السن، بالإضافة إلى العناصر المعيارية التي تحقق هذا الحق وأبرز الخدمات التي يتم توفيرها لهذه الفئة.

ونوه بأنه وضمن الخطط المستقبلية، يتم حاليا متابعة افتتاح نواد نهارية لكبار السن في المملكة بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى ومنظمة الإنسانية والإدماج، حيث جاءت هذه المبادرة إحدى توصيات التقرير التحليلي لتقييم الاستراتيجية الوطنية لكبار السن للأعوام (2018-2022) الذي أعده المجلس بالتعاون مع منظمة الاسكوا.

وقال مقدادي، إن المجلس يعمل حاليا على إعداد التقارير الدورية الخاصة بأحوال الأسر الأردنية وكذلك اللاجئة بهدف رصد أحوالها وتوفير المعلومات اللازمة لتطوير السياسات والبرامج والخطط المتعلقة بهم، بناء على النتائج العلمية لتحديد الأولويات الوطنية لتحسين أحوال الأسر والارتقاء بها.

وأوضح أن المجلس سيستمر بإطلاق الحملات الإعلامية لحشد الدعم للقضايا التي يعمل عليها سواء فيما يتعلق بالطفولة المبكرة أو كبار السن، والحماية من العنف وغيرها.

وتابع، أنه ولأهمية التوعية بقضية زواج الأطفال، سيتم اعداد تقارير للمتابعة على الخطة الوطنية لزواج من هم دون 18 عاما، وضمن اهتمامه بالطفولة ايضا يرتأي المجلس التوسع بإنشاء الحضانات المنزلية، بما يوفر بيئات آمنة للأطفال ويمكن المرأة اقتصاديا، خاصة أن المجلس قام خلال العام 2023 بإنشاء عدد من الحضانات المنزلية بالتعاون مع جمعية الخدمة الجامعية في كندا، وسيتم العمل على إعداد منهاج رفع كفاءة حاضنة الأطفال وسيستمر العمل مع اللجنة الفنية المعنية بإنفاذ قانون الطفل من المؤسسات المختلفة بوضع المؤشرات ومراجعتها بما يحقق مصلحته الفضلى.

-- (بترا)

م ها/أ أ/ب ط

31/12/2023 11:59:31

