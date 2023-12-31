اتفاقية بين الضمان ومستشفى الجامعة الأردنية لتقديم خدمات طبية علاجية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 31 كانون الأول (بترا) - وقعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومستشفى الجامعة الأردنية، اتفاقية علاجية، بهدف تقديم الرعاية الطبية للمؤمن عليهم الذين يتعرضون لحوادث وإصابات عمل وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

ووقع الاتفاقية عن مؤسسة الضمان مديرها العام الدكتور محمد الطراونة، وعن المستشفى رئيس الجامعة الأردنية الأستاذ الدكتور نذير عبيدات، بحضور مدير مستشفى الجامعة الدكتور نادر البصول.

وقال الطراونة، إنّ مستشفى الجامعة الأردنية يشكّل صرحاً طبياً ومنارة علمية يفتخر بها كل أبناء الوطن، وهو من أهم المؤسسات الطبية العلاجية في الأردن وأقدمها ويتمتع بإدارة متميزة وقديرة، مؤكداً أن ما يهمنا هو تقديم الخدمة الطبية العلاجية المناسبة والمميزة للمصابين، بغض النظر عن تكلفة علاجهم.

وأوضح أن التعاقد مع مستشفى الجامعة الأردنية كجهة طبية علاجية، يحصر العلاقة المالية لقاء هذه المعالجة بين المؤسسة والمستشفى مباشرة، دون إقحام المؤمّن عليه أو صاحب العمل بذلك، الأمر الذي يصب في مصلحة المنشآت والمؤمن عليهم الذين يتعرضون لإصابات عمل، كما سيكون له أثر كبير بتسريع إجراءات المعالجة والتخفيف من الوقت والجهد على المصابين وأصحاب العمل وعدم تحملهم أيّة أعباء مالية.

وأضاف الطراونة، أن المؤسسة تعاملت منذ نشأتها مع ما يزيد على نصف مليون إصابة عمل، والتزمتْ بكاملِ مسؤولياتها تجاه هذه الإصابات، إذ قدّمت خدمات العناية الطبية والبدلات اليومية، وبدلات الانتقال، وتعويضات العجز، ورواتب الاعتلال والوفاة، حيث يدل هذا الرقم على قدرة المؤسسة في التعامل مع حوادث وإصابات العمل وفق أسس تأمينية واضحة وناضجة تكفل للمؤمن عليهم وللمستفيدين حقوقهم.

بدوره ثمّن عبيدات، الدور الإنساني والاجتماعي الذي تقوم به مؤسسة الضمان بصفتها صمام أمان لأبناء المجتمع، لما لها من دور ريادي في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة ولمسة إنسانية تجاه القوى العاملة، حيث تساهم بحماية المواطنين من العوز والفقر.

وبيّن أن مستشفى الجامعة الأردنية متخصصٌ في تقديم الخدمات الطبية العلاجية لمرضاه ضمن المعايير الدولية وسياسات الجودة، ويضم كادراً طبيّاً مؤهلاً ذا خبرة عالية في جميع التخصصات الطبية، كما أنه مجهّز بأحدث المعدات الضرورية لإجراء مختلف العمليات، ويمتلك أحدث الأجهزة الطبية ويشكل بيئة أكاديمية وبحثية مثاليّة للكوادر الطبية، مرحِّباً بالشراكة مع مؤسسة الضمان بأن يكون المستشفى جزءاً من المنظومة الصحية التي توفر العناية للمصابين.

وبموجب الاتفاقية الموقعة ستقدم المستشفيات المعتمدة لدى المؤسسة، الرعاية الطبية للمؤمن عليهم الذين يتعرضون لإصابات عمل تتمثل بإجراءات المعالجة الطبية والإقامة في المستشفى والمستلزمات والإجراءات الطبية والمختبرات والأشعة التشخيصية والطب النووي، والأدوية وغرف العمليات والفحوصات السريرية والطوارئ والعلاج الطبيعي وكامل الأجور المتعلقة بالإصابة.

-- (بترا)

ع ف/أ م/ب ط

31/12/2023 11:38:43