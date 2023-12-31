ندوة حول مشاركة المرأة الأردنية في التنمية المحلية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 31 كانون الأول (بترا)- قالت مساعد رئيس مجلس النواب ميادة شريم إن المرأة الأردنية طرف رئيس في التنمية المحلية، ولها مساهمات واضحة في مسيرة البناء والإنجاز الوطني.

وأضافت خلال ندوة حوارية بعنوان "مشاركة المرأة الأردنية في التنمية المحلية.. الواقع.. الفرص.. التحديات"، نظمها حزب نماء أمس السبت، إن المرأة الأردنية حققت نجاحات كبيرة في مختلف المجالات، وكان لها دور بارز في التنمية الشاملة بفضل القيادة الهاشمية الحكيمة، داعية إلى تذليل جميع العقبات والتحديات أمامها لتتمكن من مواصلة دورها المحوري في نهضة المجتمع.

وأوضحت أن جلالة الملك عبد الله الثاني يوجه باستمرار إلى دعم المرأة الاردنية، واتخاذ جميع الخطوات لتمكينها، وتعزيز حضورها في شتى الميادين مشيرة بهذا السياق إلى توجيهات جلالته للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والتي قدمت توصيات لتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لتعزيز دور الشباب والمرأة في الحياة العامة.

وبينت شريم أن التعديلات الأخيرة على الدستور الأردني وقانوني الأحزاب والانتخاب سيكون لها أثر كبير في دعم مشاركة المرأة سياسيا، ودعمها أيضا في تولي مناصب قيادية في الدولة.

ولفت إلى أن الأردن يشهد الآن تطبيق حقيقي للتشريعات الداعمة للمرأة، ولا سيما قانون الأحزاب الذي اشترط أن تكون 20 % نسبة تمثيل المرأة في الاحزاب عند التأسيس فضلاً عن رفع عدد المقاعد المخصصة للنساء لتصبح هناك امرأة عن كل دائرة انتخابية.

وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد حضوراً قوياً وفاعلاً للمرأة والشباب على الساحة الوطنية، مؤكدة أن على جميع المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني، وعلى رأسها الأحزاب، مسؤولية المشاركة الحقيقية للمرأة والشباب وإدماجهم بالحزب ووضعهم في مناصب صنع القرار، وألا يكون وجودهم فقط لإكمال الشكل الذي ألزمهم به القانون.

وبينت أن المرأة حظيت باهتمام غير مسبوق في العامين الماضيين، حيث نشطت الحكومات والبرلمانات ومؤسسات المجتمع المدني في مناقشة واقع المرأة من مختلف الجوانب لتفعيل دور المرأة في دعم التنمية الشاملة، مشيرة بهذا الصدد إلى استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للمرأة.

--(بترا)

م خ/ ف ج

31/12/2023 11:47:48