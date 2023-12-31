عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الاقصى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 31 كانون الأول (بترا)- اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات مشبوهة في باحات المسجد وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه وذلك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي.
من جهة اخرى، منعت شرطة الاحتلال الفلسطينيين من الدخول للبلدة القديمة والمسجد الأقصى، لتأمين اقتحامات المستوطنين المتزمتين.
--(بترا)
م . ف/ أ أ / س س
31/12/2023 11:19:19
MENAFN31122023000117011021ID1107671816
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