عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الاقصى

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 31 كانون الأول (بترا)- اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات مشبوهة في باحات المسجد وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه وذلك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي.

من جهة اخرى، منعت شرطة الاحتلال الفلسطينيين من الدخول للبلدة القديمة والمسجد الأقصى، لتأمين اقتحامات المستوطنين المتزمتين.

--(بترا)

م . ف/ أ أ / س س

31/12/2023 11:19:19