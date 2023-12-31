Sunday, 31 December 2023 12:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الاقصى

12/31/2023 4:21:29 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 31 كانون الأول (بترا)- اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات مشبوهة في باحات المسجد وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه وذلك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي.
من جهة اخرى، منعت شرطة الاحتلال الفلسطينيين من الدخول للبلدة القديمة والمسجد الأقصى، لتأمين اقتحامات المستوطنين المتزمتين.
--(بترا)
م . ف/ أ أ / س س
31/12/2023 11:19:19

MENAFN31122023000117011021ID1107671816

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث