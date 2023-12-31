إصابة 5 فلسطينيين بقصف لمسيرتين إسرائيليتين على مخيمي نور شمس وطولكرم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 31 كانون الأول (بترا)-اصيب 5 فلسطينيين بقصف لمسيرتين إسرائيليتين، فجر وصباح اليوم الأحد، على مخيمي نور شمس وطولكرم.
وبحسب شهود عيان، استهدفت طائرات الاحتلال المسيرة، فجر اليوم، موقعين في حارة الدمج وسط مخيم نور شمس وبالقرب من مدخل حارة المنشية، ما أدى الى إصابة 3 فلسطينيين بجروح أحدهم إصابته خطيرة، دون التمكن من نقلهم الى المستشفيات بسبب محاصرة قوات الاحتلال للمخيم.
كما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في صفوف المدنيين بعد مداهمة منازلهم، طالت العشرات منهم، حيث تركزت في حارة المحجر، واحتجزت المعتقلين في احدى المنازل واجرت معهم تحقيقات ميدانية بعد تكبيل اياديهم.
كما أصيب، صباح اليوم، فلسطينيان بشظايا صاروخ أطلقته طائرة مسيرة إسرائيلية على مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية.
وأفاد مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بطولكرم في بيان، بأن إصابتين بشظايا صاروخ،وصلتا الى المستشفى صباح اليوم، إحداهما بالحوض ووصفت بالخطيرةوالأخرى طفيفة بالقدم.
وكانت قوات الاحتلال استهدفت المخيم مرتين بقصف صاروخي من طائرة مسيرة، الأولى في حارة المدارس ولم تسفر عن إصابات، تبعها قصف آخر بعد دقائق لحارة الغانم الذي أدى الى وقوع إصابتين.
واشار شهود عيان الى أن الإشتباكات مازالت متواصلة في مخيم عين شمس شرقي طولكرم بالضفة الغربية المحتلة، بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال.
يذكر أن قوات الاحتلال تحاصر حاليا مستشفيي الشهيد ثابت ثابت الحكومي والزكاة في طولكرم.
--(بترا)
م . ف/ أ أ / س س
31/12/2023 11:18:41
MENAFN31122023000117011021ID1107671815
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