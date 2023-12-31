إصابة 5 فلسطينيين بقصف لمسيرتين إسرائيليتين على مخيمي نور شمس وطولكرم

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 31 كانون الأول (بترا)-اصيب 5 فلسطينيين بقصف لمسيرتين إسرائيليتين، فجر وصباح اليوم الأحد، على مخيمي نور شمس وطولكرم.

وبحسب شهود عيان، استهدفت طائرات الاحتلال المسيرة، فجر اليوم، موقعين في حارة الدمج وسط مخيم نور شمس وبالقرب من مدخل حارة المنشية، ما أدى الى إصابة 3 فلسطينيين بجروح أحدهم إصابته خطيرة، دون التمكن من نقلهم الى المستشفيات بسبب محاصرة قوات الاحتلال للمخيم.

كما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في صفوف المدنيين بعد مداهمة منازلهم، طالت العشرات منهم، حيث تركزت في حارة المحجر، واحتجزت المعتقلين في احدى المنازل واجرت معهم تحقيقات ميدانية بعد تكبيل اياديهم.

كما أصيب، صباح اليوم، فلسطينيان بشظايا صاروخ أطلقته طائرة مسيرة إسرائيلية على مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية.

وأفاد مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بطولكرم في بيان، بأن إصابتين بشظايا صاروخ،وصلتا الى المستشفى صباح اليوم، إحداهما بالحوض ووصفت بالخطيرةوالأخرى طفيفة بالقدم.

وكانت قوات الاحتلال استهدفت المخيم مرتين بقصف صاروخي من طائرة مسيرة، الأولى في حارة المدارس ولم تسفر عن إصابات، تبعها قصف آخر بعد دقائق لحارة الغانم الذي أدى الى وقوع إصابتين.

واشار شهود عيان الى أن الإشتباكات مازالت متواصلة في مخيم عين شمس شرقي طولكرم بالضفة الغربية المحتلة، بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال.

يذكر أن قوات الاحتلال تحاصر حاليا مستشفيي الشهيد ثابت ثابت الحكومي والزكاة في طولكرم.

--(بترا)

م . ف/ أ أ / س س

31/12/2023 11:18:41