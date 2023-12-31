Sunday, 31 December 2023 12:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المنتخب الوطني لكرة القدم يعلن تشكيلته لنهائيات كأس آسيا

12/31/2023 4:21:23 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 31 كانون الأول (بترا) - أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم بقيادة المدرب الحسين عموتا، قائمة المنتخب النهائية لبطولة كأس آسيا 2023، والتي تنطلق منتصف الشهر المقبل في الدوحة، حيث ضمت 26 لاعبا.
ويستأنف المنتخب الوطني تدريباته في العاصمة عمان على ستاد عمان الدولي، عند الخامسة مساء اليوم الأحد، على أن يكون الجزء الأول منه متاحا أمام حضور وتغطية وسائل الإعلام.
وينتظر أن يغادر وفد المنتخب إلى الدوحة الثلاثاء المقبل، تأهبا للقاء نظيره القطري والياباني وديا قبل الدخول في معسكر النهائيات القارية.
وتنطلق نهائيات كأس آسيا في 12 الشهر المقبل، حيث يشارك منتخب النشامى ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا.
--(بترا)
خ خ/أ م / س س
31/12/2023 10:47:35

MENAFN31122023000117011021ID1107671812

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث