المنتخب الوطني لكرة القدم يعلن تشكيلته لنهائيات كأس آسيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 31 كانون الأول (بترا) - أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم بقيادة المدرب الحسين عموتا، قائمة المنتخب النهائية لبطولة كأس آسيا 2023، والتي تنطلق منتصف الشهر المقبل في الدوحة، حيث ضمت 26 لاعبا.
ويستأنف المنتخب الوطني تدريباته في العاصمة عمان على ستاد عمان الدولي، عند الخامسة مساء اليوم الأحد، على أن يكون الجزء الأول منه متاحا أمام حضور وتغطية وسائل الإعلام.
وينتظر أن يغادر وفد المنتخب إلى الدوحة الثلاثاء المقبل، تأهبا للقاء نظيره القطري والياباني وديا قبل الدخول في معسكر النهائيات القارية.
وتنطلق نهائيات كأس آسيا في 12 الشهر المقبل، حيث يشارك منتخب النشامى ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا.
--(بترا)
خ خ/أ م / س س
31/12/2023 10:47:35
MENAFN31122023000117011021ID1107671812
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