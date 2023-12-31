المنتخب الوطني لكرة القدم يعلن تشكيلته لنهائيات كأس آسيا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 31 كانون الأول (بترا) - أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم بقيادة المدرب الحسين عموتا، قائمة المنتخب النهائية لبطولة كأس آسيا 2023، والتي تنطلق منتصف الشهر المقبل في الدوحة، حيث ضمت 26 لاعبا.

ويستأنف المنتخب الوطني تدريباته في العاصمة عمان على ستاد عمان الدولي، عند الخامسة مساء اليوم الأحد، على أن يكون الجزء الأول منه متاحا أمام حضور وتغطية وسائل الإعلام.

وينتظر أن يغادر وفد المنتخب إلى الدوحة الثلاثاء المقبل، تأهبا للقاء نظيره القطري والياباني وديا قبل الدخول في معسكر النهائيات القارية.

وتنطلق نهائيات كأس آسيا في 12 الشهر المقبل، حيث يشارك منتخب النشامى ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا.

--(بترا)

خ خ/أ م / س س

31/12/2023 10:47:35