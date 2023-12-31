إشهار مدونة مؤاب الثقافية التراثية

MENAFN - Jordan News Agency)

قضاء مؤاب 31 كانون الاول (بترا) - نظمت بلدية مؤاب الجديدة مساء أمس، حفلا لاشهار "مدونة مؤاب الثقافية التراثية" على مسرح البلدية وسط حضور فعاليات ثقافية ومجتمعية.

وأكد رئيس البلديه احمد الطراونة خلال الاحتفال الذي أدارته الكاتبة الدكتورة منتهى الطراونة بحضور مديرة ثقافة الكرك عروبة الشمايلة، أهمية دور البلديات في التنمية الثقافية وضروره حفظ وجمع تراثنا العريق في ظل هذا التضليل والاختلاط الثقافي الذي نعيشه.

وأشار إلى أن بلدية مؤاب تفتح أبوابها لجميع المهتمين في هذا المجال، مضيفا أنه تم تشكيل هيئة تأسيسية من الفعاليات الثقافية والشبابية والكتاب لمتابعة مخرجات المدونة الثقافية.

وتحدث الاديب نايف النوايسة عن المدونة وأهمية جمع التراث، موجها دعوة لجميع المهتمين للتعاون في جمع التراث.

من جانبه، عرض الباحث في علم الانساب الدكتور عدنان يونس الطراونه ابرز ما جاء في المدونة وخاصة التركيز على التوثيق العلمي الدقيق للغتنا وثقافتنا وتوثيق هويتنا الجامعة.

كما اوضح الاديب تيسير الهواري ان مؤاب أم التاريخ ولم يتم نسيانها في اي حقبة من حقب التاريخ، فيما دعت الدكتوره نعمات الطراونه الى الحفاظ على المخزون التراثي العميق الذي يهدده النسيان.

ولفتت الى ان أهل مؤاب لهم تاريخ وعادات وتقاليد وطقوس ومعتقدات واهازيج وطب شعبي يتميزون وينفردون بها.

واشتمل الحفل على قصائد شعرية قدمها الشاعر خالد الطراونة.

-- (بترا)

ع ج/أ م/ب ط

31/12/2023 09:15:06