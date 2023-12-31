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الأونروا: قطاع غزة يعاني من جوع كارثي

12/31/2023 4:21:16 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 31 كانون الأول (بترا)- قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن "قطاع غزة يعاني من جوع كارثي" ، وإن 40 بالمئة من السكان معرضون لخطر المجاعة، وفق مدير شؤون أونروا، توماس وايت.
وأرفق المسؤول الأممي، في تدوينة نشرها عبر منصة "إكس" الليلة الماضية، مقطعا مصورا يظهر توافد مئات الفلسطينيين على قافلة المساعدات التابعة لأونروا في مدينة غزة، خلال الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن "قطاع غزة يعاني من جوع كارثي، وأن 40 بالمئة من السكان معرضون لخطر المجاعة".
واختتم وايت، حديثه بالقول إن "هناك حاجة إلى المزيد من الإمدادات المنتظمة، التي تتطلب وصولا آمنا ومستداما للإمدادات الإنسانية في كل مكان، بما في ذلك شمالي غزة".
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول الماضي، إلى أكثر من 21650 ألف شهيد، ونحو 56 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، 70 بالمئة منهم أطفال ونساء.
--(بترا)
رصد/أغ/أ م / س س
31/12/2023 09:14:55

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