غزة: عشرات الشهداء والجرحى بقصف جوي ومدفعي في اليوم الـ 86 من العدوان

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 31 كانون الأول (بترا) - استشهد وجرح عشرات الفلسطينيين، جلهم من الأطفال والنساء، فجر وصباح اليوم الأحد، في قصف جوي ومدفعي للاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ 86 على التوالي.

وبحسب مصادر فلسطينية، طالت عمليات القصف الاسرائيلية ثلاثة مساجد، وهي المهاجرين والصحابة في مخيم المغازي، والفرقان بمنطقة الحكر بدير البلح وسط قطاع غزة.

واستشهد وجرح عدد من المواطنين، في قصف استهدف منزلين لعائلة قنديل وعائلة أبو شحادة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

كما طالت عمليات القصف بطائرات الاحتلال، جمعية الصلاح في المخيم.

وأطلقت طائرة مروحية إسرائيلية نيران رشاشاتها شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة، بينما تجدد القصف المدفعي شرقي البريج والنصيرات وسط القطاع.

وفي مخيم النصيرات، وصل عدد من الشهداء والجرحى إلى مستشفى العودة جراء قصف الاحتلال الاسرائيلي للمخيم.

واستهدفت طائرة بدون طيار منزلا لعائلة الطهراوي غربي رفح جنوب قطاع غزة، بينما استهدفت غارة إسرائيلية شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد واصابة عدد من المواطنين.

كما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها صوب مخيمات البريج والنصيرات والمغازي وسط قطاع غزة.

واستشهد أكثر من 25 فلسطينيا وأصيب العشرات، مساء امس السبت، إثر قصف طائرات ومدفعية الاحتلال لمنازل المواطنين في مخيمي النصيرات والمغازي ومنطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، ورفح جنوبا.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول الماضي، إلى أكثر من 21650 شهيدا، ونحو 56 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، 70 بالمئة منهم أطفال ونساء.

-- (بترا)

رصد/أغ/ب ط

31/12/2023 08:56:13