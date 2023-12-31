الأمم المتحدة: الأمراض تهدد عشرات الآلاف في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 31 كانون الاول (بترا) - حذرت الامم المتحدة اليوم من خطورة انتشار الأمراض في غزة، مشيرة إلى أنها اشتدت أكثر بسبب عمليات النزوح الجماعي الأخيرة في جنوب غزة.

وقال تقرير أممي صدر عن مكتب الشؤون الانسانية ان بعض العائلات اضطرت إلى الانتقال عدة مرات فيما يزيد هذا الوضع من الضغط على النظام الصحي المثقل بالفعل، والذي يكافح من أجل تلبية الاحتياجات الهائلة للسكان.

وأعلن رئيس منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن الأشخاص الذين يعيشون في الملاجئ في غزة ما زالوا يعانون من المرض، مشيرا الى ان ما يقرب من 180 ألف شخص يعانون من التهابات الجهاز التنفسي العلوي؛ وهناك 136400 حالة إسهال (نصفها بين الأطفال دون سن الخامسة)، و55400 حالة قمل وجرب، و5330 حالة جدري الماء، و42700 حالة طفح جلدي (بما في ذلك 4722 حالة قوباء) و4683 حالة إصابة بمتلازمة اليرقان الحاد، و126 حالة التهاب سحايا.

وقالت الامم المتحدة ان الأونروا ومنظمة الصحة العالمية بالتنسيق مع وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع بشأن ايجاد خطة لإعادة تفعيل المراكز الصحية لتلبية احتياجات النازحين في جميع أماكن النزوح، فيما تحذر الامم المتحدة من مخاطر كبيرة تحيط بحركة وعمل الفرق الطبية جراء القصف المستمر على الأحياء السكنية ومحيط المرافق الصحية.

من جانبها، شددت وزارة الصحة الفلسطينية على ضرورة إعطاء الأولوية لإجلاء أكثر من 5300 جريح ومريض يواجهون ظروفًا طبية خطيرة ومعقدة في غزة، بهدف تسهيل حصولهم على الرعاية الكافية.

وقال التقرير ان وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية تحاولان إيجاد آليات فعالة مع جميع الأطراف لتسهيل خروج الجرحى والمرضى للعلاج في الخارج.

-- (بترا)

م د/ب ط

31/12/2023 08:19:56