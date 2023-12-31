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أحمد مكى وأكرم حسنى ينفردان بالكوميديا في رمضان المقبل 2024.. اعرف التفاصيل

12/31/2023 4:20:56 AM
(MENAFN- Youm7) يشهد موسم دراما رمضان المقبل 2024، طرح عملين فقط من فئة الكوميديا، حيث يقدم النجم أحمد مكى الجزء الثامن من مسلسله "الكبير أوى" في رمضان المقبل، المسلسل من إخراج أحمد الجندى، وإنتاج سينرجى، ويشارك عدد كبير من ضيوف الشرف في المسلسل لم يتم الإعلان عنهم حتى الآن، بالإضافة إلى الممثلين الأساسيين في العمل.

يشار إلى أن مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

أكرم حسنى

ويقدم الفنان أكرم حسنى مسلسلا جديداً في رمضان المقبل بنوان "بابا جه" مكون من 15 حلقة، من إنتاج ميديا هب سعدى – جوهر، حيث من المقرر أن يقوم بإخراجه محمود شكرى أبو عميرة، حيث بدأت الشركة في التحضيرات للمسلسل المكون من 15 حلقة، وسيتم الإعلان عن كل التفاصيل الفترة المقبلة.







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