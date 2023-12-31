عرض خاص لفيلم الحريفة بحضور أبطاله.. الأربعاء المقبل

MENAFN - Youm7) يحتفل صناع فيلم "الحريفة" بالعرض الخاص للعمل يوم الأربعاء المقبل بإحدى سينمات أكتوبر، ومن المقرر حضور أبطاله منهم الفنان نور النبوى وكزبرة وأحمد حسام ميدو.

وطرحت مؤخرًا الشركة المنتجة الإعلان الرسمي لفيلم "الحريفة" المقرر عرضه يوم 4 يناير في السينمات المصرية و11 يناير في جميع الدول العربية، على مواقعها الخاصة بالتواصل الاجتماعي، الفيلم من بطولة مجموعة من الشباب أبرزهم: نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك وآخرون، مع ظهور خاص للنجم بيومي فؤاد وشريف الدسوقي، ومن المقرر أن يضم الفيلم تواجد نجم الكرة السابق أحمد حسام ميدو، كممثل لأول مرة داخل العمل، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد .

‎وتدور أحداث فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعاً يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.

ومن خلال التريلر نجد تواجد مجموعة من ضيوف الشرف من لاعبي الكرة السابقين مثل عبد الستار صبري وأمير عبد الحميد وتامر بيجاتو وجمال حمزة .



