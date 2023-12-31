عيد ميلاد أنتونى هوبكنز.. حكاية مقطوعة موسيقية من تأليفه مدتها 11 دقيقة

(MENAFN
- Youm7) يتزامن اليوم الـ31 من ديسمبر مع عيد ميلاد أحد أهم نجوم هوليود وهو الممثل انتونى هوبكنز الذى ولد زى النهاردة عام 1937 ويحتفل بعيد ميلاده الـ 86 اليوم بعدما ترك بصمة كبيرة في السينما العالمية، بأفلام مهمة إلا أن الكثيرين ربما لا يعلمون بشأن موهبته الموسيقية الكبيرة ومعزوفته التى نتحدث عنها خلال السطور التالية.
أنتونى هوبكنز ألف المقطوعة الموسيقية الكلاسيكية، والتى احتاجت إلى العشرات من العازفين، وقام بتقديم الأوركسترا الهولندي الشهير أندريه ليون ماري نيكولا، قائد أوركسترا يوهان شتراوس لعزف الفالس، بعدما عرضها عليه أنتوني بدوره لينبهر بها العازف الشهير، وتنال ردود فعل واسعة مثلما يظهر خلال الفيديو التالي.
جدير بالذكر أن
انتوني هوبكنز
- الحاصل على لقب فارس عام 1993 من الملكة إليزابيث- عطائه الفني إذ بدأ تصوير فيلم
One Life in Pinner
الذى يعود إلى زمن الحرب العالمية الثانية، حيث يلعب فيه دور السير نيكولاس وينتون ، الملقب بـ "شندلر البريطاني" والذى أنقذ 669 طفلاً في تشيكوسلوفاكيا من النازيين في عام 1939 خلال الحرب.
MENAFN31122023000132011024ID1107671803
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.