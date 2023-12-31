عيد ميلاد أنتونى هوبكنز.. حكاية مقطوعة موسيقية من تأليفه مدتها 11 دقيقة

MENAFN - Youm7) يتزامن اليوم الـ31 من ديسمبر مع عيد ميلاد أحد أهم نجوم هوليود وهو الممثل انتونى هوبكنز الذى ولد زى النهاردة عام 1937 ويحتفل بعيد ميلاده الـ 86 اليوم بعدما ترك بصمة كبيرة في السينما العالمية، بأفلام مهمة إلا أن الكثيرين ربما لا يعلمون بشأن موهبته الموسيقية الكبيرة ومعزوفته التى نتحدث عنها خلال السطور التالية.

أنتونى هوبكنز ألف المقطوعة الموسيقية الكلاسيكية، والتى احتاجت إلى العشرات من العازفين، وقام بتقديم الأوركسترا الهولندي الشهير أندريه ليون ماري نيكولا، قائد أوركسترا يوهان شتراوس لعزف الفالس، بعدما عرضها عليه أنتوني بدوره لينبهر بها العازف الشهير، وتنال ردود فعل واسعة مثلما يظهر خلال الفيديو التالي.





جدير بالذكر أن

انتوني هوبكنز

- الحاصل على لقب فارس عام 1993 من الملكة إليزابيث- عطائه الفني إذ بدأ تصوير فيلم

One Life in Pinner

الذى يعود إلى زمن الحرب العالمية الثانية، حيث يلعب فيه دور السير نيكولاس وينتون ، الملقب بـ "شندلر البريطاني" والذى أنقذ 669 طفلاً في تشيكوسلوفاكيا من النازيين في عام 1939 خلال الحرب.



