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سهرة غنائية لجورج وسوف وشيرين ونجوى كرم في دبي الليلة

12/31/2023 4:20:55 AM
(MENAFN- Youm7) يحيى النجم جورج وسوف حفلاً غنائيًا جماهيريًا برفقة النجوم شيرين عبد الوهاب ونجوى كرم، في دبى بدولة الإمارات، اليوم الأحد في ليلة رأس السنة الجديدة، وذلك ضمن حفلات نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول بمناسبة رأس السنة الجديدة 2024.


حفل رأس السنة

وطرح جورج وسوف أحدث أغانيه باللهجة المصرية بعنوان " نجم عالي"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية تلحين محمد يحيى والشاعر ملاك عادل والتوزيع لـ زيزو فاروق، وهي الأغنية التي تم تصويرها كليب وتظهر فيها النجمة ديمة قندلفت.

كما أحيا سلطان الطرب، حفلاً غنائيًا الشهر الماضى ضمن فعاليات مهرجان جرش فى الأردن، وكان النجم جورج وسوف قد أحيا حفلا غنائيا مؤخرا برفقة النجم ملحم زين فى قطر، وقدم الثنائى مجموعة من أشهر أغنياتهما المحببة لدى جمهورهما.







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