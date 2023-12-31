طرق مختلفة للفطار.. إزاي تخسري وزنك من غير ما تحسى بالجوع؟

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- Youm7) إنقاص الوزن من أكثر الأشياء التي تسعى لها الفتيات دائمًا وتبحث عن طرق جديدة ومختلفة لإنقاص الوزن في أسرع وقت، وعلى الرغم من اتباع نظام غذائى للتخسيس إلا أن بعض الفتيات تفشل في ذلك، لذلك نقدم أفكار مختلفة لوجبة الإفطار تساعدك على الشبع وإنقاص الوزن حسب ما ذكره موقعeatingwell وهى:
-السبانخ والبيض
يعد البيض المخفوق السريع مع الخبز أحد أفضل وجبات الإفطار لفقدان الوزن فهو يجمع بين البيض المعبأ بالبروتين والتوت الغنى بالفيتامينات مع حشوة الخبز المحمص المصنوع من الحبوب الكاملة والسبانخ الغنية بالمغذيات، و يساعد البروتين والألياف على الشعور بالشبع وانقاص الوزن.
-عصير التوت والخوخ والمانجو
تعتبر وصفة العصير الصحية من أكثر الوصفات التي تساعدك على التخسيس
اذا تم تناولها في الفطار دون إضافة أي شيء آخر.
-عجة الأفوكادو والكرنب
اصنع عجة الكرنب والأفوكادو لوجبة إفطار مشبعة غنية بالبروتين سوف يحافظ الكرنب الغني بالألياف على الشبع لفترة أطول .
- فطائر بروتين الشوفان واللوز
اعتمادًا على نوع مسحوق البروتين الذي تختاره، قد تحتاج إلى تقليل كمية السائل في وصفة فطيرة البروتين هذه تحتاج فطائر بروتين مصل اللبن إلى سائل أقل من تلك المصنوعة من بروتين الصويا أو القنب أو البازلاء يقدم مع الزبادي وصلصة الفاكهة.
- بودنج الكاكاو والشيا مع التوت
تناول الشوكولاتة على الإفطار مع وصفة بودنج الشيا الصحية من أكثر الوصفات التي تساعد على الشبع وتساعدك على التخسيس.
- مخفوق البروتين وزبدة الفول السوداني
هذا المخفوق الكريمي عالي البروتين سوف يبقيك راضيًا لساعات وطعمه مثل مخفوق الحليب بالشوكولاتة وزبدة الفول السوداني والموز لا تحتاج حتى إلى إضافة مسحوق البروتين، وذلك بفضل البروتين الطبيعي الموجود في حليب الصويا والزبادي اليوناني وزبدة الفول السوداني.
- دقيق الشوفان المخبوز مع الكمثرى
يعتبر دقيق الشوفان المخبوز المريح هذا مثاليًا لصباح ويمكن استخدامه كوجبة إفطار جاهزة يمكنك إعدادها لتناول وجبات صحية سريعة طوال الأسبوع.
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