طرق مختلفة للفطار.. إزاي تخسري وزنك من غير ما تحسى بالجوع؟

MENAFN - Youm7) إنقاص الوزن من أكثر الأشياء التي تسعى لها الفتيات دائمًا وتبحث عن طرق جديدة ومختلفة لإنقاص الوزن في أسرع وقت، وعلى الرغم من اتباع نظام غذائى للتخسيس إلا أن بعض الفتيات تفشل في ذلك، لذلك نقدم أفكار مختلفة لوجبة الإفطار تساعدك على الشبع وإنقاص الوزن حسب ما ذكره موقعeatingwell وهى:

-السبانخ والبيض

يعد البيض المخفوق السريع مع الخبز أحد أفضل وجبات الإفطار لفقدان الوزن فهو يجمع بين البيض المعبأ بالبروتين والتوت الغنى بالفيتامينات مع حشوة الخبز المحمص المصنوع من الحبوب الكاملة والسبانخ الغنية بالمغذيات، و يساعد البروتين والألياف على الشعور بالشبع وانقاص الوزن.







-عصير التوت والخوخ والمانجو

تعتبر وصفة العصير الصحية من أكثر الوصفات التي تساعدك على التخسيس

اذا تم تناولها في الفطار دون إضافة أي شيء آخر.

-عجة الأفوكادو والكرنب

اصنع عجة الكرنب والأفوكادو لوجبة إفطار مشبعة غنية بالبروتين سوف يحافظ الكرنب الغني بالألياف على الشبع لفترة أطول .







- فطائر بروتين الشوفان واللوز

اعتمادًا على نوع مسحوق البروتين الذي تختاره، قد تحتاج إلى تقليل كمية السائل في وصفة فطيرة البروتين هذه تحتاج فطائر بروتين مصل اللبن إلى سائل أقل من تلك المصنوعة من بروتين الصويا أو القنب أو البازلاء يقدم مع الزبادي وصلصة الفاكهة.

- بودنج الكاكاو والشيا مع التوت

تناول الشوكولاتة على الإفطار مع وصفة بودنج الشيا الصحية من أكثر الوصفات التي تساعد على الشبع وتساعدك على التخسيس.







- مخفوق البروتين وزبدة الفول السوداني

هذا المخفوق الكريمي عالي البروتين سوف يبقيك راضيًا لساعات وطعمه مثل مخفوق الحليب بالشوكولاتة وزبدة الفول السوداني والموز لا تحتاج حتى إلى إضافة مسحوق البروتين، وذلك بفضل البروتين الطبيعي الموجود في حليب الصويا والزبادي اليوناني وزبدة الفول السوداني.

- دقيق الشوفان المخبوز مع الكمثرى

يعتبر دقيق الشوفان المخبوز المريح هذا مثاليًا لصباح ويمكن استخدامه كوجبة إفطار جاهزة يمكنك إعدادها لتناول وجبات صحية سريعة طوال الأسبوع.