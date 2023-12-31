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طريقة تنظيف النجف النحاسي في 6 خطوات.. هيرجع جديد زى الأول

12/31/2023 4:20:53 AM
(MENAFN- Youm7) على الرغم من أنه لا يعتبر معدنًا ثمينًا، إلا أن النحاس ذو قيمة هائلة إذا استخدام كديكور في جميع أنحاء المنزل، وخاصة إذا كان في النجف، فإن بريقه البرتقالي والذهبي الغني يمكن أن يتحول بسهولة إلى باهت ومظلم، حتى أنه يأخذ قالبًا طباشيريًا مخضرًا، عند تعرضه للأكسجين والعناصر الأخرى، بالتأكيد قد يتغير لون النجف النحاسي كونه عرضه للهواء الطلق، فيذهب بريقه نتيجة للأكسدة وتراكم الأتربة والقذورات عليه، ولكن عندما يتم الاعتناء به جيدًا يعود لجاذبيته مرة أخرى، هذه بعض نصائح لتنظيف نجف البيت المصنوع من النحاس واستعادة مظهره الجديد وفقًا لما ذكره موقع "thisoldhouse".


كيفية تنظيف النجف النحاس يمكنك اتباع الخطوات التالية: 1. تحضير المواد


- خل أبيض.


- ملح طعام.


- ليمون.


- قطعة قماش ناعمة.


- ماء فاتر.

2. إزالة الأتربة والقذورات


- قومي بتنظيف سطح النخف بقطعة قماش ناعمة وجافة لإزالة الأتربة والقذورات الخفيفة.

3. تحضير محلول التنظيف


- في وعاء، قومى بمزج كمية متساوية من الخل الأبيض وملح الطعام.


- قومى بعصر الليمون في المحلول واخلطيه جيدًا.


تلميع النجف لنحاس 4. تطبيق المحلول والتنظيف


- قومي بتغميس قطعة قماش في المحلول المحضر.


- قومى بمسح سطح النحاس بلطف باستخدام القماش المبلل بالمحلول.


- ركزى على المناطق المتسخة أو المؤكسدة وامسحها بلطف لإزالة التلوث.

5. قومى شطف وتجفيف النخف


- قومي بشطف سطح النحاس بماء فاتر لإزالة أي بقايا من المحلول.


- استخدمي قطعة قماش جافة ونظيفة لتجفيف النحاس بلطف.

6. تلميع النحاس


- يمكنك تحضير معجون من ملعقة صغيرة من الملح وعصير الليمون.


- قومى بتطبيق المعجون على سطح النحاس وافركيه بلطف باستخدام قطعة قماش ناعمة.


- اشطف النحاس بماء فاتر وجففه جيدًا بقطعة قماش نظيفة.










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