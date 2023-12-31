طريقة تنظيف النجف النحاسي في 6 خطوات.. هيرجع جديد زى الأول

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- Youm7) على الرغم من أنه لا يعتبر معدنًا ثمينًا، إلا أن النحاس ذو قيمة هائلة إذا استخدام كديكور في جميع أنحاء المنزل، وخاصة إذا كان في النجف، فإن بريقه البرتقالي والذهبي الغني يمكن أن يتحول بسهولة إلى باهت ومظلم، حتى أنه يأخذ قالبًا طباشيريًا مخضرًا، عند تعرضه للأكسجين والعناصر الأخرى، بالتأكيد قد يتغير لون النجف النحاسي كونه عرضه للهواء الطلق، فيذهب بريقه نتيجة للأكسدة وتراكم الأتربة والقذورات عليه، ولكن عندما يتم الاعتناء به جيدًا يعود لجاذبيته مرة أخرى، هذه بعض نصائح لتنظيف نجف البيت المصنوع من النحاس واستعادة مظهره الجديد وفقًا لما ذكره موقع "thisoldhouse".
كيفية تنظيف النجف النحاس يمكنك اتباع الخطوات التالية: 1. تحضير المواد
- خل أبيض.
- ملح طعام.
- ليمون.
- قطعة قماش ناعمة.
- ماء فاتر.
2. إزالة الأتربة والقذورات
- قومي بتنظيف سطح النخف بقطعة قماش ناعمة وجافة لإزالة الأتربة والقذورات الخفيفة.
3. تحضير محلول التنظيف
- في وعاء، قومى بمزج كمية متساوية من الخل الأبيض وملح الطعام.
- قومى بعصر الليمون في المحلول واخلطيه جيدًا.
تلميع النجف لنحاس 4. تطبيق المحلول والتنظيف
- قومي بتغميس قطعة قماش في المحلول المحضر.
- قومى بمسح سطح النحاس بلطف باستخدام القماش المبلل بالمحلول.
- ركزى على المناطق المتسخة أو المؤكسدة وامسحها بلطف لإزالة التلوث.
5. قومى شطف وتجفيف النخف
- قومي بشطف سطح النحاس بماء فاتر لإزالة أي بقايا من المحلول.
- استخدمي قطعة قماش جافة ونظيفة لتجفيف النحاس بلطف.
6. تلميع النحاس
- يمكنك تحضير معجون من ملعقة صغيرة من الملح وعصير الليمون.
- قومى بتطبيق المعجون على سطح النحاس وافركيه بلطف باستخدام قطعة قماش ناعمة.
- اشطف النحاس بماء فاتر وجففه جيدًا بقطعة قماش نظيفة.
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