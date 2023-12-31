لأجل المستقبل.. تقرير يكشف كيف تجاوزت كيت ميدلتون الأذى من ميجان وهارى

MENAFN - Youm7) يبدو أن كيت ميدلتون قد تجاوزت الأذى الذى سببه لها الأمير هارى وزوجته ميجان ماركل، حيث تنظر أميرة ويلز إلى الأمام لأن لديها الكثير لتتطلع إليه إلى جانب زوجها الأمير ويليام، وفى هذا الصدد، قال أحد أصدقاء العائلة المالكة لمجلة People: "لقد انتقلت إلى مكان آخر، وكذلك ويليام أيضًا، إنها تركز بشدة على ما يهم فى المستقبل.. إنهم لا ينظرون إلى الوراء".

وفى الوقت نفسه، كشف مصدر آخر أن "أميرة ويلز تأخذ الأمور على محمل الجد"، يأتى هذا بعد وقت قصير من حديث الخبيرة الملكية جينى بوند لمجلة بيلا، عن إصابة كيت ميدلتون، حيث قالت: "أعتقد أن كاثرين تضررت بشدة من هجمات هارى الوحشية على ويليام، مثل قراره بالكشف عن الكثير مما حدث خلال خلافاتهما "فى مذكراته سبير".







وعلى جانب آخر، يقال إن الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون لديهما مخاوف من أن يتحول ابنهما الأصغر، الأمير لويس، إلى "الاحتياطي" التالى للعائلة المالكة مثل عمه الأمير هارى، ومن ثم، يقال إن أمير وأميرة ويلز يتعلمان "دروسًا" من مذكرات هاري، "سبير"، حتى لا يسلك ابنهما نفس الطريق الذى سلكه دوق ساسكس.

فى سيرته الذاتية، تحدث هارى عن كونه "ثانويًا" لأخيه الأكبر، مشيرًا إلى أن ويليام كان لديه غرفة نوم أكبر فى قلعة بالمورال عندما كانا أطفالًا، كما اتهم والده الملك تشارلز بأنه وصفه بـ"الاحتياطي" يوم ولادته، كاشفًا كيف قال للأميرة ديانا: "رائع! والآن أعطيتنى وريثًا وقطعة احتياطية، لقد انتهى عملى."

بدوره، ناقش جاريث راسل، فى حديثه مع GB News، الإجراءات التى يتخذها ويليام وكيت لضمان عدم شعور لويس بالتجاهل أثناء نموه.







وقال عن هاري: "من الواضح جدًا من مذكراته، سواء كان ذلك صحيحًا أم خطأً، أنه شعر بالتحول إلى جانب واحد، حتى أنه كان مع أم محبة مثل ديانا"، وتابع حديثه عن شعور الأطفال الأصغر سنًا فى العائلة المالكة أحيانًا بـ"التجاهل": "قد يكون هناك خطر فى شعور الأطفال الأصغر سنًا بالتجاهل".

وأضاف: "نعم، ربما تكون هناك دروس مستفادة مما شعر به الأمير هاري، على الرغم من أن العديد من أفراد العائلة المالكة لا يتفقون مع الطريقة التى عبر بها عن تلك المشاعر فى النهاية".