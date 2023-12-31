ذكرى ميلاد أم كلثوم.. قصص حب حقيقية عبرت عنها أغانى كوكب الشرق

(MENAFN
- Youm7) رغم وفاتها منذ سنوات طويلة وظهور العديد من المطربين على الساحة الغنائية إلا أنها مازالت تتربع بمفردها على عرش الغناء العربى، محتفظة بلقب "كوكب الشرق"، وبمناسبة ذكرى ميلاد أم كلثوم الموافق 31 ديسمبر، نستعرض فى هذا التقرير أبرز أغانى كوكب الشرق والتى يقال إن وراءها قصص حب حقيقية.
أغانى لأم كلثوم مستوحاة من قصص حب حقيقية
أغنية يامسهرنى
لم يجد الشاعر أحمد رامى وسيلة للتعبير عن حبه لأم كلثوم سوى كتابة الأغانى لها، حتى إنه عندما أصيب بوعكة صحية لم تسأل أم كلثو عن حالته، حزن شاعر الشباب، وكتب أغنيته الشهيرة يامسهرنى والتي قال فيها "مخطرتش على بالك يوم، تسأل عنى وعينيا مجافيها النوم.. يامسهرنى".
حيرت قلبى معاك
تعتبر أغنية "حيرت قلبى معاك" من أشهر أغانى كوكب الشرق، ويقال أيضاً إن أحمد رامى كتبها ليعبر عن حبه الشديد لأم كلثوم فراح يكتب: "بدى اشكيلك من نار حبى، بدى احكيلك على اللى فى قلبى واقولك على اللى سهرنى واقولك على اللى بكانى واصور لك ضنا روحى وعزة نفسى منعنانى ".
الأطلال
قصيدة الأطلال هي من كلمات الشاعر إبراهيم ناجى، ويحكى أن سبب كتابة القصيدة هو أن الشاعر كان عاش قصة حب قديمة، لكنه افترق عن حبيبته بسبب دراسته وفى يوم من الأيام، جاء رجل له يرجوه ليذهب إلى المنزل لولادة زوجته، ليفاجئ بأنها حبيبته القديمة، ولذلك كتب قصيدة الأطلال.
أم كلثوم
أغداً ألقاك
وقصيدة أغداَ ألقاك للشاعر السودانى الهادى أدم هي الأخرى ورائها قصة حب ، حيث توجد العديد من الروايات منها أن الهادى كان يدرس بجامعة القاهرة وعاش فى قصة حب مع فتاة مصرية، وتقدم للزواج منها بعد التخرج، لكنه قبل بالرفض من والدها، وعاد لبلده حزيناً، وكتب هذه القصيدة ليعبر عن قصته العاطفية التي لم تكتمل.
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