ذكرى ميلاد أم كلثوم.. قصص حب حقيقية عبرت عنها أغانى كوكب الشرق

MENAFN - Youm7) رغم وفاتها منذ سنوات طويلة وظهور العديد من المطربين على الساحة الغنائية إلا أنها مازالت تتربع بمفردها على عرش الغناء العربى، محتفظة بلقب "كوكب الشرق"، وبمناسبة ذكرى ميلاد أم كلثوم الموافق 31 ديسمبر، نستعرض فى هذا التقرير أبرز أغانى كوكب الشرق والتى يقال إن وراءها قصص حب حقيقية.





أغانى لأم كلثوم مستوحاة من قصص حب حقيقيةأغنية يامسهرنى

لم يجد الشاعر أحمد رامى وسيلة للتعبير عن حبه لأم كلثوم سوى كتابة الأغانى لها، حتى إنه عندما أصيب بوعكة صحية لم تسأل أم كلثو عن حالته، حزن شاعر الشباب، وكتب أغنيته الشهيرة يامسهرنى والتي قال فيها "مخطرتش على بالك يوم، تسأل عنى وعينيا مجافيها النوم.. يامسهرنى".





حيرت قلبى معاك

تعتبر أغنية "حيرت قلبى معاك" من أشهر أغانى كوكب الشرق، ويقال أيضاً إن أحمد رامى كتبها ليعبر عن حبه الشديد لأم كلثوم فراح يكتب: "بدى اشكيلك من نار حبى، بدى احكيلك على اللى فى قلبى واقولك على اللى سهرنى واقولك على اللى بكانى واصور لك ضنا روحى وعزة نفسى منعنانى ".





الأطلال

قصيدة الأطلال هي من كلمات الشاعر إبراهيم ناجى، ويحكى أن سبب كتابة القصيدة هو أن الشاعر كان عاش قصة حب قديمة، لكنه افترق عن حبيبته بسبب دراسته وفى يوم من الأيام، جاء رجل له يرجوه ليذهب إلى المنزل لولادة زوجته، ليفاجئ بأنها حبيبته القديمة، ولذلك كتب قصيدة الأطلال.

أم كلثوم





أغداً ألقاك

وقصيدة أغداَ ألقاك للشاعر السودانى الهادى أدم هي الأخرى ورائها قصة حب ، حيث توجد العديد من الروايات منها أن الهادى كان يدرس بجامعة القاهرة وعاش فى قصة حب مع فتاة مصرية، وتقدم للزواج منها بعد التخرج، لكنه قبل بالرفض من والدها، وعاد لبلده حزيناً، وكتب هذه القصيدة ليعبر عن قصته العاطفية التي لم تكتمل.