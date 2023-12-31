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سعر جرام الذهب اليوم الأحد.. تطورات جديدة فى آخر يوم بعام 2023

12/31/2023 4:20:45 AM
(MENAFN- Youm7) شهد سعر الذهب عيار 21 تطورات جديدة مستهل تعاملات اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023 وسجل الجرام 3175 جنيها للجرام بدون مصنعية في حين يتوقف التداول على الذهب عالمياً وكذلك مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة في مصر.



أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3629 جنيها.

عيار 21 يسجل 3175 جنيها.

عيار 18 يسجل 2721 جنيها

عيار 14 يسجل 2117 جنيها.

الجنيه الذهب 25400 جنيه.




حقق الذهب في مصر خلال عام 2023 مستويات تاريخية، حيث ارتفع سعر الذهب عيار 21 منذ أن افتتح العام عند المستوى 1690 جنيها للجرام وحتى تسجيل أعلى مستوى تاريخي عند 3330 جنيها للجرام بنسبة ارتفاع 97% ليربح 1640 جنيها قبل أن تهدأ الأسعار قليلا عند 3175 جنيها للجرام وفق سعر التداول اليوم الأحد وقت نشر هذا التقرير.



ورصد التحليل الفني لجولد بيليون العديد من الأسباب وراء هذا الارتفاع التاريخي في أسعار الذهب كان أهمها ارتفاع مشتريات المصريين من الذهب بكافة أشكاله خلال أول 9 أشهر من العام بمقدار 46.4 طن ذهب، بنسبة ارتفاع 20.5% مقارنة مع مجمل مشتريات الذهب لعام 2022 عند 38.5 طن ذهب.



افتتح الذهب عيار 21 تداولات الربع الأول من العام عند المستوى 1690 جنيه للجرام ليسجل ارتفاع خلال الربع بمقدار 530 جنيه بنسبة ارتفاع 31.4% ويغلق تداولات الربع الأول عند المستوى 2220 جنيه للجرام.



مشتريات المصريين للذهب من سبائك وجنيهات ومشغولات سجلت 16.2 طن من الذهب خلال الربع الأول من 2023، مقسمة بين 8.2 طن لمشتريات العملات والسبائك الذهبية، و8 طن لمشتريات المشغولات الذهبية.



وارتفعت مشتريات المصريين من الذهب بكافة أشكاله خلال الربع الأول من 2023 بنسبة ارتفاع 11% مقارنة مع مشتريات الذهب في الربع الرابع من عام 2022، بينما ارتفعت بنسبة 32.8% مقارنة مع الربع الأول من عام
2022.




















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