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وفد البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة يزور مشروع نظم الخلايا الشمسية بـجنة أكتوبر

12/31/2023 4:20:41 AM
(MENAFN- Youm7) زار وفد من المكتب الرئيسي للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة – نيويورك، المشروع القومي لنظم الخلايا الشمسية Egypt-PV
كمبوند جنة 6 أكتوبر، بحضور الدكتورة هند فروح، مدير المشروع.
وقال المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر ، إن المشروع القومي لنظم الخلايا الشمسية ‏ Egypt-PV ينفذه مركز تحديث الصناعة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبتمويل من مرفق البيئة العالمية، والحائز على جائزة معهد الطاقة البريطاني كأفضل المشروعات المقدمة عالمياً لخفض غازات الاحتباس الحراري لعام 2020، وبالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - ممثلة في جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر.
وأضاف "النجار" أن المشروع القومي لنظم الخلايا الشمسية Egypt-PV يهدف إلى رفع الوعي بتكنولوجيا الطاقة المتجددة، وأهمية تصحيح المسار بزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة المستدامة عن طريق تركيب محطات طاقة شمسية وربطها على الشبكة.
وأوضح رئيس جهار مدينة 6 أكتوبر، أنه تم تركيب 22 محطة شمسية مرتبطة بشبكة الكهرباء بكمبوند جنة بـ6 أكتوبر، حيث ستساهم المحطات الشمسية الجاري العمل بها في توفير الطاقة النظيفة للخدمات الأساسية لعدد 21 عمارة والمبنى الاجتماعي.

وأشار " النجار" إلى أن متوسط الطاقة النظيفة المنتجة لكل نظام تبلغ نحو 160 ميجاوات ساعة/سنويا، كما بلغ إجمالي الخفض في انبعاث ثاني أكسيد الكربون نحو 71 طنا/سنويا.
من جانبه، قال الدكتور مصطفى عرندة، مسئول الإعلام بجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إن المشروع القومي لنظم الخلايا الشمسية Egypt-PV بكمبوند جنة 6 أكتوبر يأتي كأول مشروع سكني تابع لهيئة المجتمعات العمرانية يطبق أحد معايير الاستدامة واستخدام الطاقة المتجددة كبديل أخضر للطاقة، ويعزز نشر الوعي بالطاقة المتجددة في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة.




مشروع
الخلايا الشمسية Egypt-PV



مشروع
الخلايا الشمسية
بـ"جنة" أكتوبر



جانب من الجولة التفقدية



الوفد خلال الجولة








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