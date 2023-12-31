حفلات بمناسبة العام الجديد وملتقى الخط العربي بقصور الثقافة.. اعرف الأجندة

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- Youm7) تحفل أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، هذا الأسبوع بمجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، والتي تستمر حتى الخميس المقبل 4 يناير.
فعاليات يوم الأحد
وتنظم هيئة قصور الثقافة عددا من حفلات توقيع الكتب من أهمها حفل توقيع كتاب "مشروعية حرب أكتوبر في القانون الدولي" للمستشار الدكتور خالد القاضي، اليوم الأحد 31 ديسمبر بقصر ثقافة بورسعيد، استمرارًا لاحتفالات الهيئة باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، والعيد القومي للمدينة الباسلة، بينما تشهد مكتبة الفيوم العامة مناقشة كتاب "ريادة الأعمال بين الحلم والكابوس" للكاتبة الدكتورة ماريان سليمان.
تابع فعاليات يوم الأحد
هذا إلى جانب اللقاءات الأدبية المقامة طوال الأسبوع لمناقشة الأعمال الأدبية والشعرية سواء لكبار الشعراء والأدباء أو الموهوبين من الشباب والأطفال بهدف دعم وتطوير مهارات الكتابة والإلقاء لديهم.
فعاليات يوم الإثنين
ويشهد الأسبوع عدة لقاءات تثقيفية بمناسبة ذكرى عيد الشرطة وثورة 25 يناير، بالإضافة لمجموعة متميزة من الورش الفنية منها تعليم أساسيات الرسم والتصوير، الخط العربي، الطباعة بالاستنسل، أساسيات الكروشيه، وإعادة التدوير.
تابع فعاليات يوم الإثنين
كما تضم الأجندة عددا من اللقاءات التي تتناول موضوعات ونقاشات حول عدة قضايا منها مواجهة الشائعات، محاربة التعصب والإرهاب، تنمية الوعي السياسي، حقوق الطفل، التغيرات المناخية، وذلك بحضور نخبة من المتخصصين.
فعاليات الثلاثاء
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فعاليات الأربعاء
تابع فعاليات يوم الأربعاء
تابع فعاليات الأربعاء
تابع الفعاليات الثقافية يوم الأربعاء
فعاليات يوم الخميس
تابع فعاليات يوم الخميس
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