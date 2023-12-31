حفلات بمناسبة العام الجديد وملتقى الخط العربي بقصور الثقافة.. اعرف الأجندة

MENAFN - Youm7) تحفل أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، هذا الأسبوع بمجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، والتي تستمر حتى الخميس المقبل 4 يناير.

فعاليات يوم الأحد

وتنظم هيئة قصور الثقافة عددا من حفلات توقيع الكتب من أهمها حفل توقيع كتاب "مشروعية حرب أكتوبر في القانون الدولي" للمستشار الدكتور خالد القاضي، اليوم الأحد 31 ديسمبر بقصر ثقافة بورسعيد، استمرارًا لاحتفالات الهيئة باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، والعيد القومي للمدينة الباسلة، بينما تشهد مكتبة الفيوم العامة مناقشة كتاب "ريادة الأعمال بين الحلم والكابوس" للكاتبة الدكتورة ماريان سليمان.

تابع فعاليات يوم الأحد

هذا إلى جانب اللقاءات الأدبية المقامة طوال الأسبوع لمناقشة الأعمال الأدبية والشعرية سواء لكبار الشعراء والأدباء أو الموهوبين من الشباب والأطفال بهدف دعم وتطوير مهارات الكتابة والإلقاء لديهم.

فعاليات يوم الإثنين





ويشهد الأسبوع عدة لقاءات تثقيفية بمناسبة ذكرى عيد الشرطة وثورة 25 يناير، بالإضافة لمجموعة متميزة من الورش الفنية منها تعليم أساسيات الرسم والتصوير، الخط العربي، الطباعة بالاستنسل، أساسيات الكروشيه، وإعادة التدوير.

تابع فعاليات يوم الإثنين





كما تضم الأجندة عددا من اللقاءات التي تتناول موضوعات ونقاشات حول عدة قضايا منها مواجهة الشائعات، محاربة التعصب والإرهاب، تنمية الوعي السياسي، حقوق الطفل، التغيرات المناخية، وذلك بحضور نخبة من المتخصصين.

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