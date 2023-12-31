حصاد الأعلى للثقافة 2023.. تدشين 3000 ندوة و2700 فاعلية بالقومى لثقافة الطفل

MENAFN - Youm7) أعلن المجلس الأعلى للثقافة ، التابع لوزارة الثقافة، لقد بدأ خلال عام 2023 دورة عمل لجان المجلس، بعد أن تم إعادة تشكيلها، كما تمت إقامة أكثر من 3000ندوة ونشاط بالمجلس.

ومن بين حصاد عام 2023

تم تكريم الفائزين بجوائز الدولة للمبدع الصغير، والتي بلغ عدد المتقدمين لها 10068 طفلًا بواقع 3480 من الذكور، و6588 من الإناث، حيث تقدم على الموقع الإلكتروني 9864 طفلًا، في حين تقدم 204 طفلًا بأعمالهم يدويًا.

كما تقدم لنيل الجائزة في جميع المجالات المُعلن عنها، أطفال من أغلب المحافظات، وتصدرت محافظة أسيوط بعدد موهوبين ضخم بلغ 3436 طفلًا موهوبًا، ثم الوادي الجديد وتقدم منها 747 طفلًا، ثم الجيزة 730 طفلًا، والقاهرة 679 طفلًا، و الإسكندرية 650 طفلًا، وبورسعيد 376 طفلا، والدقهلية 339 طفلا، القليوبية 282 طفلا، البحيرة 272 طفلا، ودمياط 230 طفلا، والغربية 226 طفلا، المنيا 224 طفلا، الشرقية 196 طفلا، الفيوم 190 طفلا، سوهاج 184 طفلا، بني سويف 164 طفلا، الإسماعيلية 139 طفلا، قنا 160 طفلا، أسوان 114 طفلا، البحر الأحمر 121 طفلا، المنوفية 138 طفلا، شمال سيناء 88 طفلا، كفر الشيخ 159 طفلا، السويس 80 طفلا جنوب سيناء 77 طفلا، مطروح 40 طفلا والأقصر 34 طفلا.

وعدد من تقدم في فرع القصة بلغ 430 من الفئة العمرية الأولى، و399 من الفئة العمرية الثانية، أما في فرع الشعر فقد تقدم للفئة العمرية الأولى 167، وللفئة العمرية الثانية 334، بينما تقدم لفرع التأليف المسرحي 61 للفئة العمرية الأولى، و84 للفئة العمرية الثانية.

كما بلغ عدد المتقدمين في فرع الرسم 3642 للفئة العمرية الأولى، و3065 للفئة العمرية الثانية، في حين تقدم في فرع العزف 93 للفئة العمرية الأولى، و 90 للفئة العمرية الثانية، كما تقدم 232 للفئة العمرية الأولى في فرع الغناء، و369 للفئة العمرية الثانية.

وفى فرع التطبيقات والمواقع تقدم للفئة العمرية الأولى 192، وللفئة العمرية الثانية 286، وتقدم في فرع الابتكارات العلمية 372 للفئة العمرية الأولى، و252 للفئة العمرية الثانية.

كما نظم المركز القومي لثقافة الطفل، التابع للمجلس الأعلى للثقافة 2700 فعالية، تضمنت الورش الفنية والحكي والتفاعلية، مبادرات قومية منها "معاك" بالتعاون مع المجلس العربي للطفولة والتنمية، " كن فاعلاً" بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، الصالونات والملتقيات والمنتديات، ملتقى الأراجوز والعرائس التقليدية الخامس، صالون في محبه الوطن، وغيرهم من الفعاليات الثقافية، إضافة إلى الدورات التدريبية، وتنفيذ 52 نشاطا لذوي القدرات الخاصة، وغيرهما من الفعاليات التى نظمها المركز على صفحاته على منصات التواصل الاجتماعى.